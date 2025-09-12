1 órája
Hasra hízol? Akkor erről mindenképp tudnod kell!
Alma, körte, fordított háromszög, homokóra – sokat hallottunk már ezekről, de tudjuk, hogy mit jelentenek? Egyre több kutatás figyelmeztet arra, hogy bizony komolyabb jelentőséget kell tulajdonítanunk a testalkat típusoknak, amelyek komolyan befolyásolhatják az egészségünket. Utánajártunk a témának, és táplálkozás szakértőt kérdeztünk.
Sokan úgy tartják, hogy a genetikájukban kódolva van, hogy nem tudnak lefogyni, így nem is próbálkoznak vele. Azonban testalkat típustól függetlenül jelentkezhetnek komoly betegségek, ha mellőzzük az egészséges étrendet és a testmozgást. Táplálkozási tanácsadót kérdeztünk arról, hogy mire érdemes odafigyelni és mikortól kell aggódni.
Számít, hogy milyen a testalkat típusunk?
"Nézd meg az anyját, vedd el a lányát" – sokszor hallhattuk már ezt a mondást, amiben jóval több igazság van, mint elsőre gondolnánk. Azt, hogy milyen a testalkatunk, a genetikánk határozza meg, amelyet a szüleinktől öröklünk. Ebből többet tudunk elkülöníteni, ilyen az alma, a körte, a homokóra vagy akár a fordított háromszög is. Ezek azonban nem azt jelentik, hogy egy-egy bizonyos testalkat típusba tartozók máshogy reagálnak a kalóriabevitelre, hanem azt, hogy felhalmozott zsírmennyiség miként oszlik el a testükön.
Egy viszont közös bennük: nem csak a hasra hízás jelenthet komoly veszélyeket.
A mostani trendben ezeket a testalkatokat nem szoktuk elkülöníteni, mert nincs jelentősége, inkább a testzsírszázalék a fontosabb adat. A zsírt is kétfelé szedjük, van a bőr alatt zsír, valamint a zsigeri zsír, ami inkább a szervekre rakódik le. Ez a szívet, a májat veszi inkább körül, emiatt ez szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, cukorbetegséget vagy inzulinrezisztenciát is.
– fogalmaz Kovács Zita, táplálkozás szakértő.
A szakember hozzátette, hogy manapság a fiatalok körében is egyre gyakoribb az elhízás jelensége. Ez részben annak tudható be, hogy jóval kevesebbet mozognak, hiszen rollerrel, tömegközlekedéssel vagy szülői autóval közlekednek. Részben pedig a kényelmi ételek túlzott fogyasztása is negatívan hat a testükre.
Én azt szoktam az összes ügyfelemnek javasolni, hogy minél magasabb legyen a napi lépésszám megtétele. Nagyon sokan félreértik ezt, mert többen úgy gondolják, hogyha elmennek 30 percet jógázni, azzal letudták a heti sportolásukat, de ez nagyon-nagyon kevés. Nyilván az egészséges étkezés is fontos, továbbá a megfelelő vízfogyasztás is elengedhetetlen.
– folytatta gondolatmenetét Kovács Zita.
A táplálkozás szakértő szerint többen próbálkoznak súlycsökkentő szerekkel és táplálékkiegészítőkkel, hogy a nem kívánt feleslegtől megszabaduljanak, azonban ezek a készítmények nem tudják teljes mértékben helyettesíteni a tudatos, egészséges étkezést.