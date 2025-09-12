Hasra hízol? Akkor erről mindenképp tudnod kell!

Sokan úgy tartják, hogy a genetikájukban kódolva van, hogy nem tudnak lefogyni, így nem is próbálkoznak vele. Azonban testalkat típustól függetlenül jelentkezhetnek komoly betegségek, ha mellőzzük az egészséges étrendet és a testmozgást. Táplálkozási tanácsadót kérdeztünk arról, hogy mire érdemes odafigyelni és mikortól kell aggódni.

Több testalkat típust különböztethetünk meg, mindegyiknél másra kell odafigyelni. Forrás: Shutterstock

Számít, hogy milyen a testalkat típusunk?

"Nézd meg az anyját, vedd el a lányát" – sokszor hallhattuk már ezt a mondást, amiben jóval több igazság van, mint elsőre gondolnánk. Azt, hogy milyen a testalkatunk, a genetikánk határozza meg, amelyet a szüleinktől öröklünk. Ebből többet tudunk elkülöníteni, ilyen az alma, a körte, a homokóra vagy akár a fordított háromszög is. Ezek azonban nem azt jelentik, hogy egy-egy bizonyos testalkat típusba tartozók máshogy reagálnak a kalóriabevitelre, hanem azt, hogy felhalmozott zsírmennyiség miként oszlik el a testükön.

Egy viszont közös bennük: nem csak a hasra hízás jelenthet komoly veszélyeket.

A mostani trendben ezeket a testalkatokat nem szoktuk elkülöníteni, mert nincs jelentősége, inkább a testzsírszázalék a fontosabb adat. A zsírt is kétfelé szedjük, van a bőr alatt zsír, valamint a zsigeri zsír, ami inkább a szervekre rakódik le. Ez a szívet, a májat veszi inkább körül, emiatt ez szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, cukorbetegséget vagy inzulinrezisztenciát is.

– fogalmaz Kovács Zita, táplálkozás szakértő.