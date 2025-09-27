Toklász a kutya fülében – azonnali állatorvosi beavatkozásra van szükség!

Fülgyulladásnak szokták egyszerűen nevezni a külső hallójárat-gyulladást, amely a kutyák és macskák gyakori betegsége. A fülgyulladás okai nagyon változatosak, kezdve az idegen testektől, amelyek bekerülhetnek a hallójáratba (toklász a kutya fülében), az atkás-, bakteriális-, gombás fertőzéseken át a legkülönfélébb belső szervi okokig.

Ne ijedjünk meg, ha megjelenik a toklász a kutya fülében, inkább vigyük állatorvoshoz Fotó: MW

Toklász a kutya fülében

Először is tisztázzuk, hogy mi is az a toklász, amelyről fotókat itt tekinthet meg. A toklász az egérárpa kalászának egy száraz darabja, amely könnyen leválik a növényről. Leggyakrabban kutyasétáltatáskor vagy szabadtéri kirándulásokon okoz problémát, mert:

Belefúródhat az állatok bőrébe, különösen a fülükbe, orrukba, szemükbe, bőrükbe vagy mancsukba

Gyulladást, fájdalmat és fertőzést okozhat, ha nem távolítják el időben

Embernél is kellemetlen lehet, ha ruhába vagy cipőbe kerül

Mit tehet megelőzésként? Kerülje a száraz, toklászos területeket és séta után ellenőrizze a füleket, mancsokat, szőrzetet Fotó: MW

Toklász okozta gyulladás

Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa az idei évben is ismertette olvasóinknak, hogy toklász esetén az állat hirtelen elkezdi rázni a fülét és ezt nem képes abbahagyni, mivel a mechanikai irritáció folyamatos. Ha ennek ellenére a gazda mégse veszi észre a problémát, akkor néhány nap alatt gyulladás alakul ki, ami már fájdalommal, gennyképződéssel is járhat. A kutya hallójárata mély, szabad szemmel nem lehet belátni, a toklászt gyakran csak az állatorvos láthatja, otoszkópos vizsgálattal.

Toklász kiszedése kutyából

Az állatorvos egyidejűleg esetleg el is távolíthatja azt, ha a kutya viszonylag nyugodt, vagy ha nem, – illetve a toklász nagyon mélyen van –, akkor bódításban. Ezért érdemes mindig üres gyomorral vinni a kutyát az ilyen jellegű vizsgálatokra. Ha kiderül, hogy nincs idegen test a fülben, akkor az elváltozás jellegéről lehet információt kapni és ennek alapján elkezdeni a lokális (fülcseppek) és szükség esetén az általános kezelést. A fül viszketését soha nem szabad elhanyagolni, mert bármi is legyen az ok, magától nem szokott gyógyulni, és a túl sok rázás miatt a fülkagylón vérömleny is kialakulhat, tette hozzá dr. Jakab Ferenc. A kutyák számára mérgező növényekről itt olvashat.