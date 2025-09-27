szeptember 27., szombat

Az állatorvos válaszol

5 órája

Toklász a kutya fülében – azonnali állatorvosi beavatkozásra van szükség!

Címkék#állatorvos#toklász#fülgyulladás

Mit tegyünk, ha észrevesszük, hogy kedvencünk fájlalja a fülét? A legfontosabb, hogy ne ijedjünk meg, ha megjelenik a toklász a kutya fülében, inkább vigyük állatorvoshoz.

Brunner Mónika

Fülgyulladásnak szokták egyszerűen nevezni a külső hallójárat-gyulladást, amely a kutyák és macskák gyakori betegsége. A fülgyulladás okai nagyon változatosak, kezdve az idegen testektől, amelyek bekerülhetnek a hallójáratba (toklász a kutya fülében), az atkás-, bakteriális-, gombás fertőzéseken át a legkülönfélébb belső szervi okokig. 

Fülgyulladásnak szokták egyszerűen nevezni a külső hallójárat-gyulladást, amely a kutyák és macskák gyakori betegsége. Ne ijedjünk meg, ha megjelenik a toklász a kutya fülében, inkább cselekedjünk. fotó: MW/Shutterstock
Ne ijedjünk meg, ha megjelenik a toklász a kutya fülében, inkább vigyük állatorvoshoz Fotó: MW 

Toklász a kutya fülében 

Először is tisztázzuk, hogy mi is az a toklász, amelyről fotókat itt tekinthet meg.  A toklász az egérárpa kalászának egy száraz darabja, amely könnyen leválik a növényről. Leggyakrabban kutyasétáltatáskor vagy szabadtéri kirándulásokon okoz problémát, mert:

  • Belefúródhat az állatok bőrébe, különösen a fülükbe, orrukba, szemükbe, bőrükbe vagy mancsukba
  • Gyulladást, fájdalmat és fertőzést okozhat, ha nem távolítják el időben
  • Embernél is kellemetlen lehet, ha ruhába vagy cipőbe kerül

 

Mit tehet megelőzésként? Kerülje a száraz, toklászos területeket és séta után ellenőrizze a füleket, mancsokat, szőrzetet Fotó: MW

Toklász okozta gyulladás

Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa az idei évben is ismertette olvasóinknak, hogy toklász esetén az állat hirtelen elkezdi rázni a fülét és ezt nem képes abbahagyni, mivel a mechanikai irritáció folyamatos. Ha ennek ellenére a gazda mégse veszi észre a problémát, akkor néhány nap alatt gyulladás alakul ki, ami már fájdalommal, gennyképződéssel is járhat. A kutya hallójárata mély, szabad szemmel nem lehet belátni, a toklászt gyakran csak az állatorvos láthatja, otoszkópos vizsgálattal. 

Toklász kiszedése kutyából 

Az állatorvos egyidejűleg esetleg el is távolíthatja azt, ha a kutya viszonylag nyugodt, vagy ha nem, – illetve a toklász nagyon mélyen van –, akkor bódításban. Ezért érdemes mindig üres gyomorral vinni a kutyát az ilyen jellegű vizsgálatokra. Ha kiderül, hogy nincs idegen test a fülben, akkor az elváltozás jellegéről lehet információt kapni és ennek alapján elkezdeni a lokális (fülcseppek) és szükség esetén az általános kezelést. A fül viszketését soha nem szabad elhanyagolni, mert bármi is legyen az ok, magától nem szokott gyógyulni, és a túl sok rázás miatt a fülkagylón vérömleny is kialakulhat, tette hozzá dr. Jakab Ferenc. A kutyák számára mérgező növényekről itt olvashat. 

Meddig tart a toklász szezon? 

 A toklász veszélyes, ezért fontos figyelni rá, ősszel is, amikor a fűfélék már elszáradtak. Kutyasétáltatás után érdemes átnézni kedvencünk bundáját, különösen a mancsaiknál és a fülek környékén. A kutya fülgyulladás kezelése házilag és a toklász téma fontos szabálya tehát, hogy csak enyhébb esetekben működik z otthoni gyógykezelés, és jobb, ha inkább állatorvoshoz fordulunk. A kutya fülgyulladás esetén ugyanúgy szenved, mint az ember. Figyeljünk rá különös gonddal. 

Toklász elleni védekezés

Mit tehet megelőzésként? 

  • Kerülje a száraz, toklászos területeket
  • Séta után ellenőrizze a füleket, mancsokat, szőrzetet
  • Fésülje át a kutyát rendszeresen, különösen hosszú szőrű fajtákat. 

 

