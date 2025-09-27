1 órája
Toklász a kutya fülében – azonnali állatorvosi beavatkozásra van szükség!
Mit tegyünk, ha észrevesszük, hogy kedvencünk fájlalja a fülét? A legfontosabb, hogy ne ijedjünk meg, ha megjelenik a toklász a kutya fülében, inkább vigyük állatorvoshoz.
Fülgyulladásnak szokták egyszerűen nevezni a külső hallójárat-gyulladást, amely a kutyák és macskák gyakori betegsége. A fülgyulladás okai nagyon változatosak, kezdve az idegen testektől, amelyek bekerülhetnek a hallójáratba (toklász a kutya fülében), az atkás-, bakteriális-, gombás fertőzéseken át a legkülönfélébb belső szervi okokig.
Toklász a kutya fülében
Először is tisztázzuk, hogy mi is az a toklász, amelyről fotókat itt tekinthet meg. A toklász az egérárpa kalászának egy száraz darabja, amely könnyen leválik a növényről. Leggyakrabban kutyasétáltatáskor vagy szabadtéri kirándulásokon okoz problémát, mert:
- Belefúródhat az állatok bőrébe, különösen a fülükbe, orrukba, szemükbe, bőrükbe vagy mancsukba
- Gyulladást, fájdalmat és fertőzést okozhat, ha nem távolítják el időben
- Embernél is kellemetlen lehet, ha ruhába vagy cipőbe kerül
Toklász okozta gyulladás
Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa az idei évben is ismertette olvasóinknak, hogy toklász esetén az állat hirtelen elkezdi rázni a fülét és ezt nem képes abbahagyni, mivel a mechanikai irritáció folyamatos. Ha ennek ellenére a gazda mégse veszi észre a problémát, akkor néhány nap alatt gyulladás alakul ki, ami már fájdalommal, gennyképződéssel is járhat. A kutya hallójárata mély, szabad szemmel nem lehet belátni, a toklászt gyakran csak az állatorvos láthatja, otoszkópos vizsgálattal.
Toklász kiszedése kutyából
Az állatorvos egyidejűleg esetleg el is távolíthatja azt, ha a kutya viszonylag nyugodt, vagy ha nem, – illetve a toklász nagyon mélyen van –, akkor bódításban. Ezért érdemes mindig üres gyomorral vinni a kutyát az ilyen jellegű vizsgálatokra. Ha kiderül, hogy nincs idegen test a fülben, akkor az elváltozás jellegéről lehet információt kapni és ennek alapján elkezdeni a lokális (fülcseppek) és szükség esetén az általános kezelést. A fül viszketését soha nem szabad elhanyagolni, mert bármi is legyen az ok, magától nem szokott gyógyulni, és a túl sok rázás miatt a fülkagylón vérömleny is kialakulhat, tette hozzá dr. Jakab Ferenc. A kutyák számára mérgező növényekről itt olvashat.
Meddig tart a toklász szezon?
A toklász veszélyes, ezért fontos figyelni rá, ősszel is, amikor a fűfélék már elszáradtak. Kutyasétáltatás után érdemes átnézni kedvencünk bundáját, különösen a mancsaiknál és a fülek környékén. A kutya fülgyulladás kezelése házilag és a toklász téma fontos szabálya tehát, hogy csak enyhébb esetekben működik z otthoni gyógykezelés, és jobb, ha inkább állatorvoshoz fordulunk. A kutya fülgyulladás esetén ugyanúgy szenved, mint az ember. Figyeljünk rá különös gonddal.
Toklász elleni védekezés
Mit tehet megelőzésként?
- Kerülje a száraz, toklászos területeket
- Séta után ellenőrizze a füleket, mancsokat, szőrzetet
- Fésülje át a kutyát rendszeresen, különösen hosszú szőrű fajtákat.