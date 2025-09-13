szeptember 13., szombat

Tolnai gyerekek büszkélkedtek Szoboszlai Dominik cipőjével

Címkék#cipő#Szoboszlai Dominik#vb-selejtező

A vereség ellenére is boldogan tért haza a magyar labdarúgó-válogatott keddi meccséről négy gyerek. Szoboszlai Dominik nekik dobta ki a cipőjét a lefújás után.

Révészné Hanol Erzsébet

Nagy öröm ért három tolnai kisfiút, Vajda Milánt, Kiss Bendét és Morvai Mirkót. Egy negyedik érdi társukkal és családjukkal együtt a helyszínen nézték meg kedden a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező mérkőzést, amelynek lefújása után Szoboszlai Dominik elindult az irányukba, és kidobta nekik a cipőit.

Négy jó barát örült Szoboszlai Dominik cipőjének
Forrás: M4 Sport Facebook-oldala

Az egyik édesanya elmondta, hogy a gyerekeknek már az is hatalmas örömöt jelentett, hogy látták, feléjük tart a válogatott csapatkapitánya. A cipőn nem vesztek össze, az érdi társukhoz került, de ígéret van rá, hogy Tolnára is elhozzák. Az anyuka hozzátette, hogy sok szurkoló ment oda hozzájuk, amikor látták náluk a cipőt. Többen szerették volna kézbe venni, fotózkodni vele, amire természetesen lehetőséget is kaptak, így a vereség ellenére még jó pár ember boldogan tért haza a meccsről.

A fiúk egyébként a Tolna VFC utánpótlás csapatában fociznak, és ha csak tehetik, szüleikkel a helyszínen szurkolják végig a magyar válogatott hazai mérkőzéseit.

 

