Fűtési szezon előtt

1 órája

Hány köbméter tűzifát hoz valójában a teherautó? Így számolj, hogy ne verjenek át!

Címkék#fűtés#vásárlás#tűzifacsalók#tűzifa

Az ősz kezdetével jellemzően újra megélénkül a tűzifa piac. A fűtéshez való fa idén sem lett olcsóbb, emiatt teret nyernek a zavarosban halászó, tisztességtelen kereskedők is. A tűzifa szezon elkezdődött, érdemes alaposan körülnézni a vásárlási lehetőségek között.

Mauthner Ilona

Kedvező árak, szezonális akciók, és rövid szállítási határidők várják a vásárlókat, ami hozzájárul a piac kiegyensúlyozott működéséhez. A tűzifa szezon elkezdődött és egyre több erdészet hirdet kedvezményes akciókat. Ugyanakkor megjelentek a csalók is. Nem árt áttekinteni, mire is kell figyelni a tűzifa szezon során. Ehhez hathatós segítséget nyújt a Nébih által közzétett tizenöt pontos tűzifavásárlás ellenőrző lista is.

A tűzifa szezon már elkezdődött, aki előrelátó már most beszerzi a télire való fát
A tűzifa szezon elkezdődött, a fűteni való fa idén sem lett olcsóbb, így ismét megjelentek a csalók, akik főleg hirdetésekben próbálják magukat népszerűsíteni
Forrás: Makovics  Kornél /Tolnai  Népújság

Tűzifa szezon: átverésekkel, trükkökkel

Tapasztalatok szerint a vásárlók gyakran a helyi, vagy közösségi médiában megjelent – első olvasatra igen kedvező – hirdetések alapján kívánják beszerezni téli tüzelőjüket. Ezekben a hirdetésekben nagyon trükkösen, olcsón, jó minőségű, száraz, akciós tűzifát kínálnak eladásra. Még a telefonos megrendelések során is korrekt benyomást keltenek, gyakran egy kedves női hang veszi fel a megrendelést, ami még inkább megnyugtatja a vevőt, hogy jó vásárt köt. 

Trükkök: Nem ritkán a kiszállított fa bemondott mennyisége nem valós, nem árt tudni, a leggyakoribb, 3,5 tonna össztömegű kisteherautók teherbírása alatta marad a 1,5 tonnának. Az egy köbméter, frissen kivágott akác tűzifa tömege 7-10 mázsa, ezért amikor megérkezik a „fakupec” a kisteherautójával és a szállító közli, hogy meghozta a megrendelt 40 mázsa tűzifát, nagy valószínűséggel átverés áldozata lett.

Az ilyen jellegű átverések elkerülése érdekében célszerű és ajánlott a tűzifát térfogatra (köbméterre) és nem tömegre (mázsára) vásárolni – olvasható a nak.hu cikkében.

Hogy előzhetjük meg az átverést?

Az első és legfontosabb, hogy vásároljunk olyan ismert erdőgazdálkodótól vagy kereskedőtől, aki megtalálható a Nébih nyilvántartásában, rendelkezik EUTR-azonosító számmal, ami alapján ellenőrizhetjük a tevékenységét.

Rendeléskor részesítsük előnyben a térfogatra (köbméterre) történő vásárlást, így könnyebben ellenőrizhető – egy egyszerű mérőszalaggal – a megrendelt tűzifa mennyisége. Leegyszerűsítve a dolgot: a leszállított méteres tűzifának a befoglaló méreteit (hosszúság, szélesség, magasság) még a szállító járművön lemérve és az így kapott térfogatot 0,57-tel szorozva megkapjuk a tűzifa mennyiségét tömör köbméterben. Az így kapott értékből következtetni lehet a rakomány tömegére is annak ismeretében, hogy egy köbméter tűzifa tömege fafajtól és nedvességtartalomtól függően 5-10 mázsa között változik.

A Nébih feketelistája segít a csalók kiszűrésében

Ha újságban, interneten látott hirdetés alapján választunk – addig számunkra ismeretlen – eladót, keressük meg a hirdetésben az úgynevezett EUTR - azonosítót. Ha nem találjuk, kérjük el az eladótól, így ellenőrizhetjük annak hitelességét. A megadott telefonszámot is ellenőrizhetjük a Nébih által folyamatosan frissített feketelistán. A számunkra szimpatikus, környékbeli eladó kiválasztásában is segít a Nébih.

Amikor az eladó kiszállítja a tűzifát, minden esetben át kell adnia a vásárló részére egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott (például: FA-AA 4435643), szállítójegyet, amin az adott tűzifa-vásárlás és -kiszállítás összes lényeges adata szerepel.

 

 

