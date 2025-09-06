Van, aki cukorral, van, aki tejjel és van, aki vodkával issza – kávé nélkül nem élet, az élet

A mindennapokat igencsak meghatározó ügyben kérdeztük olvasóinkat a Teol.hu Facebook-oldalán. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan isszák a kávéjukat? Feketén vagy tejjel? Cukorral vagy a nélkül? Nos, a válaszok igen sokszínű képet mutatnak. Előkerül itt minden: sok tej, kevés cukor, vagy fordítva, édesítőszer, tejszín, fahéj, méz, növényi alapú tej és ezek különböző, egyéni ízlésről árulkodó kombinációi, eltérő arányban. No, és persze sokan isszák feketén, magában, frissen, forrón.

Ki így, ki úgy issza a kávét

Forrás: Shutterstock

De olyan humorosnak szánt válaszokat is kaptunk, miszerint valaki vodkával dobja fel a kávéját, és olyan is volt, aki arról írt, hogy a „szájához emeli a csészét” vagy éppen szürcsölve, esetleg gyorsan fogyasztja. Többen megírták, hogy nem isznak kávét. Nekik köszönjük, hogy mégis válaszoltak.