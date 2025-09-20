Vigyázz! Ha ezen a KRESZ-teszten elbuksz, a vezetés nem neked való

Az EU hamarosan új szabályozást hoz a jogosítványokkal kapcsolatban, ami jelentősen átalakítja a mostani rendszert. A hazai változások még nem mindegyike ismert, azonban a 70 év feletti sofőrök akár el is veszíthetik vezetői engedélyüket, ha háziorvosuk úgy látja, hogy reflexeik és érzékeik tompultak annyit, hogy veszélyt jelentsenek a többi közlekedőre.

A háziorvosok kezében az idősebb sofőrök vezetői engedélyének sorsa? Fotó: Jelena Stanojkovic / Forrás: Shutterstock

Elvehetik az idős sofőrök vezetői engedélyét?

A hamarosan életbe lépő újítások egyik legfontosabb pontja az lesz, hogy minden sofőr digitális vezetői engedélyt kap 2033-ig. Bár korábban felmerült, hogy a 70 év felettiek jogosítványa csak 5 évig legyen érvényes, ezt az elképzelést végül elvetették az EU-s tárgyalások során. Így az idősebb sofőrökre is ugyanaz a 15 éves érvényességi idő vonatkozik majd, mint a többi vezetőre.

Ugyanakkor az egyes tagállamok saját maguk dönthetik el, hogy bevezetnek-e orvosi vizsgálatot a jogosítvány megújításához.

Korábban már többször írtunk arról, hogy az idős sofőrök megannyi balesetet okoztak, azonban a KRESZ-ben számos olyan feladvánnyal találkozhatunk, amelyek a legrutinosabb közlekedőkön is kifognak.

Íme 5 kérdés, amelyekre nem biztos, hogy csípőből tudja mindenki a választ: