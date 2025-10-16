október 6., hétfő

Álláspont

13 perce

Űrbéli aranybánya, a földi kapzsiság célpontja

Címkék#16 Psyche#égitest#űrszonda

Az Univerzum tele van titkokkal, amelyek még a legeredetibb elmét is próbára teszik. A 16 Psyche kisbolygó felé egy szonda tart, az égitest értékes vas- és nikkelkincse az űrbányászat jövőbeli lehetőségeit vetíti előre. Bár a küldetés elsődleges célja a tudomány, már jelen van a földi kapzsiság is.

Szeri Árpád

Négy év múlva egy űrszonda megérkezik a Marson túl található 16 Psyche nevű kisbolygóhoz. Van tehát miért ismét leborulni saját tudományos nagyságunk előtt, gondolhatják a széplelkek.

16 Psyche
A NASA által kiadott fantáziarajz a 16 Psyche aszteroidáról

16 Psyche, mint bomba üzlet

A küldetés azonban nemcsak a tudományt szolgálja, hanem – szó, ami szó – a földi kapzsiságot is. A szerkezet két éven át köröz majd a kis égitest körül, adatokat gyűjt és ez a vizsgálódás közelebb visz bennünket a Föld kialakulása titkaihoz. Ez eddig rendben is lenne. De van egy másik, ugyancsak jelentős vonzerő is.

A 16 Psyche ugyanis egy űrbéli aranybánya. Még akkor is, ha belseje nem ezzel a nemesfémmel van tele, hanem az ugyancsak értékes vassal és  nikkellel. Sokan törik a fejüket azon, hogy miként lehetne a Földre hozni ezeket a kincseket, mert itt, idelenn kezdünk kifogyni belőlük. 

Igaz, az űrbányászat jelen helyzetben ténylegesen távoli lehetőség, úgy térben, mint időben. De ha bomba üzletről van szó, akkor az emberi elme nagyon találékony. Nem kizárt tehát, hogy egy-másfél évtized múlva a 16 Psyche elveszíti vadregényes felszínét és egy lyukakkal szabdalt, kozmikus ementáli sajtként száguld majd a teljes erózió felé. Így léte, illetve majdani nemléte arra is finoman emlékeztet bennünket, hogy az emberi mohóság és önzés a végtelen Univerzumban sem ismer határokat. Ezek a tulajdonságok, mint a történelem bizonyítja, igen hatékonyak. Képesek új világokat felfedezni és ha már feleslegesek, megsemmisíteni.

 

