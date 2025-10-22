október 22., szerda

Szenzáció

37 perce

A Facebook sztárjai az elkóborolt disznók

Kutny Gábor

A döbrököziek reménykedtek abban, hogy egyszer híresek lesznek, azt azonban sosem gondolták, hogy ezt két malacnak köszönhetik. Az történt, hogy egy itt élő nagy család állatokat tart, amelyeket a legnagyobb fiú ápol, etet. A gazda nem volt otthon – mesélik a falubeliek –, amikor jött a hír, siessen mert két disznaja öt utcányira a háztól a település  óvodája előtt garázdálkodik. Mint ahogy a Trollna megye bejegyzésében látható, nagy érdeklődést mutattak egy ott parkoló gépjármű iránt.  Szerencsére nem történt semmilyen probléma, a világ csodáira kíváncsi jószágok szerencsésen hazakerültek.

A kíváncsi disznók
Forrás:  Facebook

 

 

