A Facebook sztárjai az elkóborolt disznók

A döbrököziek reménykedtek abban, hogy egyszer híresek lesznek, azt azonban sosem gondolták, hogy ezt két malacnak köszönhetik. Az történt, hogy egy itt élő nagy család állatokat tart, amelyeket a legnagyobb fiú ápol, etet. A gazda nem volt otthon – mesélik a falubeliek –, amikor jött a hír, siessen mert két disznaja öt utcányira a háztól a település óvodája előtt garázdálkodik. Mint ahogy a Trollna megye bejegyzésében látható, nagy érdeklődést mutattak egy ott parkoló gépjármű iránt. Szerencsére nem történt semmilyen probléma, a világ csodáira kíváncsi jószágok szerencsésen hazakerültek.

A kíváncsi disznók

Forrás: Facebook