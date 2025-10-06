október 6., hétfő

Tűzvész

1 órája

Senki sem gyanakodott rá – most a fű lett a legveszélyesebb növény a világon

Címkék#szikra#tűzvész#erdő#fű

Amikor az emberek a tűzvészekről hallanak, legtöbbször hatalmas, lángoló erdőkre gondolnak, de a valóság ma már sokkal árnyaltabb – és egyben ijesztőbb. Az Egyesült Államokban egy mindennapi, mindenhol jelen lévő növény vált a legnagyobb kockázati tényezővé: a fű.

Teol.hu

Ami az udvarokon, mezőkön és a városok határában szinte észrevétlenül nő, ma a legpusztítóbb tűzvészek katalizátora. És ez a növény nem más, mint a fű, írja a Köpönyeg.hu. 

Nature,,Wild,And,Fire,With,Flames,In,Bush,For,Natural
Forrás:  Shutterstock

A fű első ránézésre ártalmatlan, sőt, gyakran a gondozott táj szimbóluma. Mégis, tűzvédelmi szempontból maga a rémálom. A kutatók szerint a füves területek olyanok, mint egy gyufaszálakkal kirakott mező: elég egy szikra, és pillanatok alatt lángba borul minden. A fű ugyanis másként viselkedik, mint az erdők óriási fái. Míg a fák lassan gyulladnak meg, a fűből percek alatt rohanótűz lesz, amelyet a legerősebb tűzoltóegységek is alig tudnak követni. A klímaváltozás ráadásul csak fokozza a problémát. Az egyre szélsőségesebb időjárás – aszály, hirtelen viharok, csapadékingadozás – mind olyan körülményeket teremt, amelyek a füvet különösen gyúlékony állapotba hozzák. Egy kiadós tavaszi eső után a fű buján nő, majd a nyár végére kiszárad, és egyszerre válik hatalmas üzemanyagforrássá a tűz számára. Egyetlen szélroham pedig elég ahhoz, hogy a lángok kilométereket ugorjanak előre, olvasható a cikkben.

 

