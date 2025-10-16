A Papuk szurdokaiban hagyták lábnyomaikat Gruber Lászlóék

A Papuk hegységben túrázott nemrég a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium természettudományi munkaközösségének kilenc tagja. A Gruber László és Kovács Zoltán tanárok vezette csapat a tanulmányi kirándulás két napján a Horvátországban, Szlavónia régióban található láncolat földrajzi jellemzőivel, valamint a szomszédos Kopácsi rét, Eszék és Dél-Baranya nevezetességeivel ismerkedett.

A Papuk hegység, miként azt a bonyhádi csapat nyugtázta, gazdag eróziós formákban, szurdokokban és vízesésekben

Fotó: Beküldött