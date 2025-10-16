Tanulmányi kirándulás
15 perce
A Papuk szurdokaiban hagyták lábnyomaikat Gruber Lászlóék
A Papuk hegységben túrázott nemrég a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium természettudományi munkaközösségének kilenc tagja. A Gruber László és Kovács Zoltán tanárok vezette csapat a tanulmányi kirándulás két napján a Horvátországban, Szlavónia régióban található láncolat földrajzi jellemzőivel, valamint a szomszédos Kopácsi rét, Eszék és Dél-Baranya nevezetességeivel ismerkedett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre