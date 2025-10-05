Állati kvíz: szárnyal, úszik, ugrik, harap

Az Állatok Világnapja tiszteletére október 4-én tartanak különböző rendezvényeket a föld számos helyszínén. Ebből az alkalomból a teol.hu egy szó szerint állati kvíz segítségével teszteli olvasóink tudását. Előre szólunk, hogy most nem cicákat és kutyusokat, hanem számos más kétlábú, négylábú, hatlábú, sőt, lábatlan élőlényt sorakoztatunk fel a tudáspróba keretében.

Az állati kvíz ez alkalommal hetedhét határon át, még a Gemenci erdőn is túl vezeti az olvasókat

Fotó: Makovics Kornél

Állati kvíz vezet el a rekorderekhez

Az állati leg-ek kvíz arra kíváncsi, hogy vajon mennyire ismeri a rekordereket? Tudja-e, hogy melyik a legnagyobb emlős, melyik él a legtovább, avagy melyik madár szeli a levegőt a leggyorsabban?

Készüljön fel egy állati kavalkádra, mert itt ízeltlábúak ugranak, emlősök száguldanak, vízben élő monstrumok harapnak, és még a sarlósfecske is elénk villan. Próbálja ki magát és derítse ki, hogy mennyire „állatian" okos ebben a témakörben! Vigyázat, mellékelt fotóink nem mindig a megfejtendő állatot mutatják!

És ne feledje: bár a kvízelítő minden kérdéséhez három-három válaszlehetőség tartozik, azok közül mindig csak egy a helyes!