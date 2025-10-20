4 órája
Rád is igaz? A KSH kimutatta: így alszanak a magyarok 2025-ben
A Központi Statisztikai Hivatal időmérlegén a nap huszonnégy órájában nyomon követhetjük, hogy mikor és mivel töltjük napi tevékenységünket. Az alvás az egyik legfontosabb, mégis gyakran háttérbe szorított tevékenységünk. A jó alvási szokások segítenek abban, hogy minden napunk kitűnően teljen.
Egy délelőtti és egy késő esti időpontot választottunk, hogy megmutassuk, két alvás közt milyen tevékenységekkel, mennyi időt töltünk átlagosan. Ezek mind hozzájárulnak az alvási szokások alakulásához.
Alvási szokások, napi ritmus: munka, háztartás, alvás
A teljes mintanépesség körére vonatkozó első grafika délelőtt tíz óra tizenkét perckor készült, amikor a nap már aktívan zajlik. A legnagyobb időarányt a fizetett munka (33 százalék) és a házimunka (25 százalék) teszik ki. Az alvás ebben az időszakban már alig jelenik meg (2 százalék), ami arra utal, hogy a legtöbb ember ekkor már ébren van, és aktív tevékenységet végez. A második grafika éjfél előtt nem sokkal készült, amikor a nap vége felé járunk. Itt már szinte minden tevékenység aránya lecsökken, kivéve az alvást (87 százalék), ami ekkor tehát már javában zajlik. Az alvás minőségét nemcsak az időtartam, hanem az életmód is befolyásolja. A rendszeres sport, a koffeinmentes esték és a stresszkezelés mind hozzájárulhatnak a mélyebb, pihentetőbb alváshoz. Azok, akik például rendszeresen végeznek kardióedzést, mint a futógépes séta vagy úszás, gyakran jobban alszanak. Érdemes megjegyezni, hogy a tudatos életmód, a rendszeres mozgás és az egészséges étrend segíthet abban, hogy ne csak eleget aludjunk, hanem jól is pihenjünk. A KSH időmérlege itt érhető el.
Mennyit alszunk valójában?
Az alvási szokások az életünk egyik legmeghatározóbb ritmusát adják. Az alvási szokások megváltozása gyakran stressz, életmódváltás vagy hormonális változások következménye, különösen nőknél. Sokan küzdenek rossz alvási szokásokkal, amelyek hosszú távon fizikai és mentális problémákhoz vezethetnek. Érdekes megfigyelni, hogy alvási szokások régen sokkal természetesebb ritmust követtek, például a napfényhez és fizikai aktivitáshoz igazodva. A napi alvásigény egyéni, de az alvásigény kor szerint jól meghatározható.
Az alvásigény életkor szerint változik
- a csecsemő alvásigénye akár napi tizennégy - tizenhét óra is lehet
- a gyerek alvásigény fokozatosan csökken
- felnőtt alvásigény általában hét-kilenc óra
A nappali alvás rövid, húsz-harminc perces szunyókálás formájában frissítő lehet, de a túl hosszú alvás megzavarhatja az éjszakai ritmust. A túl sok mély alvás ritka, de előfordulhat alvászavar esetén. A kilencven perces alvásciklus figyelembevétele segíthet abban, hogy ne ébredjünk fel mélyalvás közben.
Mélyalvás fontossága
A mélyalvás az alvás legpihentetőbb szakasza, amely során a test regenerálódik. A mélyalvás javítása és mélyalvás növelése segíthet a testi regenerációban. A mélyalvás folytonosság kulcsfontosságú, mert megszakítás esetén nem tudja betölteni funkcióját. Felmerül a kérdés: mennyi mélyalvás kell ahhoz, hogy valóban pihentető legyen az alvás? A válasz: legalább húsz-huszonöt százalék az alvás teljes időtartamából. És hogy mennyi az ideális mélyalvás? A mélyalvás hossza ideálisan egy-két óra egy éjszaka alatt. Hogy ez sikerül-e az az életkortól és az életmódtól is függ. A sport, a stresszkezelés és a táplálkozás mind befolyásolják. A mélyalvás mennyisége, mélyalvás ideje és mélyalvás aránya kulcsfontosságú az egészség szempontjából. Sajnos sokan szenvednek kevés mély alvás miatt, ami fáradtságot, koncentrációs zavart okozhat. A mélyalvás hiánya hosszú távon immunrendszeri gyengüléshez is vezethet.
A mélyalvás elősegítése érdekében
- érdemes kerülni a nehéz vacsorát
- rendszeres alvásidőt tartani
- és lefekvés előtt relaxálni
A mélyalvás mérése ma már okosórákkal, alvásfigyelő applikációkkal is lehetséges, így pontos képet kaphatunk arról, mennyi időt töltünk ebben a fontos fázisban.
És milyen a jó alvás? A jó alvás titka a rendszeresség, a nyugodt környezet és a megfelelő alvásciklus, amely során az alvásciklusok zavartalanul végbemennek, és a test minden szakaszban megkapja a szükséges pihenést. A pihentető alvás titka tehát nem csupán a megfelelő mennyiség, hanem a minőség is: rendszeres lefekvési idő, nyugodt környezet, és tudatos alvásrutin. Az éjszakai alvás minősége meghatározza a nappali energiaszintet, ezért fontos a pihentető alvás kialakítása. A pihentető alvás eszközei lehetnek: sötétítő függöny, aromaterápia, nyugtató zene vagy alvásfigyelő applikációk. A nyugodt alvás nem csupán a testi regenerációt szolgálja, hanem a lelki egyensúly megőrzésében is kulcsszerepet játszik. Az alvás során különböző szakaszok váltják egymást, ezek közül a mélyalvás időtartama és minősége határozza meg, mennyire érezzük magunkat kipihentnek reggel.
Rossz, kevés, felületes alvás
A felületes alvás az alvás kezdeti szakasza, amelyből könnyen felébredünk. A felületes alvás ideje és felületes alvás jelentése gyakran összefügg a stresszel vagy zajos környezettel. A rossz alvás okai lehetnek hormonális ingadozások, túl sok képernyőidő vagy rendszertelen lefekvés. A rossz alvás tünetei közé tartozik a nappali fáradtság, ingerlékenység és fejfájás. A kevés alvás tünetei hasonlóak: csökkenő teljesítmény, hangulatingadozás, gyengülő immunrendszer. A kevés alvás következményei hosszú távon komoly egészségügyi problémákhoz vezethetnek.
A kevés alvás ellen hatékony lehet a
- rendszeres testmozgás
- relaxációs technikák
- és a koffein kerülése.
A kevés alvás okai között szerepel az alvászavar, stressz vagy hormonális változás. Az éjszakai nem alvás okai lehetnek pszichés eredetűek, például szorongás, vagy fizikaiak, mint a fájdalom vagy emésztési zavar.
A rossz alvás lelki okai gyakran mélyebb érzelmi problémákra utalnak, amelyeket érdemes szakemberrel feltárni. A túl sok alvás okai között szerepelhet depresszió, pajzsmirigyprobléma vagy alacsony fizikai aktivitás. A rossz alvás ellen hatékony lehet a
- stresszkezelés,
- a mozgás
- és a tudatos alvásrutin kialakítása