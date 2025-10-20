Rád is igaz? A KSH kimutatta: így alszanak a magyarok 2025-ben

Egy délelőtti és egy késő esti időpontot választottunk, hogy megmutassuk, két alvás közt milyen tevékenységekkel, mennyi időt töltünk átlagosan. Ezek mind hozzájárulnak az alvási szokások alakulásához.

Az alvás minőségét nemcsak az időtartam, hanem az életmód is befolyásolja. Alvási szokások, 2025. Forrás: KSH

Alvási szokások, napi ritmus: munka, háztartás, alvás

A teljes mintanépesség körére vonatkozó első grafika délelőtt tíz óra tizenkét perckor készült, amikor a nap már aktívan zajlik. A legnagyobb időarányt a fizetett munka (33 százalék) és a házimunka (25 százalék) teszik ki. Az alvás ebben az időszakban már alig jelenik meg (2 százalék), ami arra utal, hogy a legtöbb ember ekkor már ébren van, és aktív tevékenységet végez. A második grafika éjfél előtt nem sokkal készült, amikor a nap vége felé járunk. Itt már szinte minden tevékenység aránya lecsökken, kivéve az alvást (87 százalék), ami ekkor tehát már javában zajlik. Az alvás minőségét nemcsak az időtartam, hanem az életmód is befolyásolja. A rendszeres sport, a koffeinmentes esték és a stresszkezelés mind hozzájárulhatnak a mélyebb, pihentetőbb alváshoz. Azok, akik például rendszeresen végeznek kardióedzést, mint a futógépes séta vagy úszás, gyakran jobban alszanak. Érdemes megjegyezni, hogy a tudatos életmód, a rendszeres mozgás és az egészséges étrend segíthet abban, hogy ne csak eleget aludjunk, hanem jól is pihenjünk. A KSH időmérlege itt érhető el.

Azok, akik például rendszeresen végeznek kardióedzést, mint a futógépes séta vagy úszás, gyakran jobban alszanak Fotó: KSH

Mennyit alszunk valójában?

Az alvási szokások az életünk egyik legmeghatározóbb ritmusát adják. Az alvási szokások megváltozása gyakran stressz, életmódváltás vagy hormonális változások következménye, különösen nőknél. Sokan küzdenek rossz alvási szokásokkal, amelyek hosszú távon fizikai és mentális problémákhoz vezethetnek. Érdekes megfigyelni, hogy alvási szokások régen sokkal természetesebb ritmust követtek, például a napfényhez és fizikai aktivitáshoz igazodva. A napi alvásigény egyéni, de az alvásigény kor szerint jól meghatározható.

Az alvásigény életkor szerint változik

a csecsemő alvásigénye akár napi tizennégy - tizenhét óra is lehet

a gyerek alvásigény fokozatosan csökken

felnőtt alvásigény általában hét-kilenc óra

A nappali alvás rövid, húsz-harminc perces szunyókálás formájában frissítő lehet, de a túl hosszú alvás megzavarhatja az éjszakai ritmust. A túl sok mély alvás ritka, de előfordulhat alvászavar esetén. A kilencven perces alvásciklus figyelembevétele segíthet abban, hogy ne ébredjünk fel mélyalvás közben.