Egyetlen ugrás is elég – ezért ne engedd az avarba a gyereked!
Az őszi avarban ugrálás örök kedvenc a gyerekek körében, de nem árt az óvatosság. Az avar ugyanis nemcsak színes leveleket, hanem rejtett veszélyeket is tartogathat.
Gyerekkorunk egyik legkedvesebb őszi élménye volt, amikor hatalmas levélkupacokba ugráltunk önfeledten. Ma is sok gyermek élvezi ezt a színes, természetes játszóteret, ám szülőként nem árt néhány fontos szempontot szem előtt tartani, mielőtt beengednéd gyermekedet az avarba.
Az avar nemcsak leveleket rejt
A lehullott falevelek nemcsak puha aljnövényzetet, hanem egy egész mikrovilágot is rejtenek. A nedves, sötét, rejtekhelyekben gazdag környezet ideális élőhely például a kullancsok számára. Az enyhe teleknek köszönhetően ezek az apró élőlények egész évben aktívak lehetnek, és komoly betegségeket, például Lyme-kórt is terjeszthetnek.
Ősszel kevésbé vagyunk éberek
A kullancsveszély ősszel talán kevésbé van a figyelmünk középpontjában, de ettől még nagyon is valós. Az enyhe, csapadékos őszi idő különösen kedvező a rovarok számára: a nedves, bomló avarban könnyen megbújnak és ha a gyermek közvetlenül belefekszik vagy beleugrik a levélkupacba, könnyen találkozhat velük. Éppen ezért fontos, hogy a játékhoz mindig megfelelő öltözetet válasszunk: hosszú ujjú póló vagy pulóver, hosszú nadrág, zárt cipő, zokni, sőt egy sapka is sokat segíthet abban, hogy minél kevesebb bőrfelület legyen szabadon.
Figyeljünk a kupac helyére is!
A levelek közé ugrálás látszólag ártalmatlan, vidám őszi játék – de csak akkor, ha megfelelő helyet választunk hozzá. Sok esetben a ház előtti járdára vagy az út szélére söprik össze az avart, ezek a helyszínek azonban könnyen balesetveszélyessé válhatnak. Az ilyen kupacok alatt éles, kemény tárgyak például kövek, törött üvegdarabok vagy vastagabb ágak is megbújhatnak, amelyeket kívülről nem látunk. Ráadásul nehéz pontosan megbecsülni a levélhalom mélységét és sűrűségét, így könnyen előfordulhat, hogy a gyermek rosszul érkezik a földre és megüti magát.
Néhány tanács szülőknek
- Válaszd meg jól a helyet – kerüld az útszéli halmokat és a járdákat.
- A gyerek viseljen megfelelő ruházatot – hosszú ujjú felső, hosszú nadrág, zokni és sapka.
- Használj kullancs-riasztót!
- Rögtön vizsgáld át a gyereket játék után – különösen ügyelve a bokára, hónaljra, nyakra, hajlatokra.