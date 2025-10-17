Bármelyik nap rémálommá válhat, de a történet átírható

Képzeljünk el egy átlagos napot. Az utcán sétálunk, a boltban várakozunk, vagy épp a buszon ülünk, amikor valaki hirtelen összeesik mellettünk. Mi az első reakció? Érthető módon a pánik. A második viszont legyen az, hogy akárhogy is, de segíteni kell, mert egy ember élete múlhat azon, hogy merünk-e cselekedni. Ugyanis ez minden áldott nap nem csupán egy elgondolás, hanem a tragikus valóság.

Rendőrök és katasztrófavédelmi dolgozók számára tartottak képzést az újraélesztés világnapján

Forrás: TVMKI

Bármely korosztály érintett lehet

Sokkoló adatokat sorolt Lang Róbert, vármegyei vezető mentőtiszt az újraélesztés világnapján, a rendőrségi és a katasztrófavédelmi dolgozók számára rendezett képzésen: Magyarországon évente nagyjából 26 ezer esetben történik váratlan szívleállás. Ez azt jelenti, hogy naponta hetven, vagyis húsz percenként egy ember élete veszélybe kerül. És ami még ijesztőbb, bármely korosztály érintett lehet.

A legnagyobb hiba az, ha nem teszünk semmit

A hirtelen szívmegállás után minden perc késlekedés 10 százalékkal csökkenti a túlélés esélyét. Az élet tehát perceken, sőt másodperceken múlik. De ha nem maradunk tétlenek, és időben elkezdjük a mellkas kompressziót, esélyt adunk a másiknak és ezáltal a hozzátartozóinak is. Sokan félnek beavatkozni, nehogy „rosszul csinálják”, de a legnagyobb hiba az, ha nem teszünk semmit, amíg megérkezik a szakszerű segítség.

Nézzük más szemszögből

Az újraélesztés nem az egészségügyi dolgozók kiváltsága, hanem közös felelősségünk. Egy rövid tanfolyam, egy iskolai óra, egy gyakorlás elég lehet ahhoz, hogy az ember kompetensnek érezze magát. Ennyin múlhat egy másik ember sorsa. Vagy fordítsunk a dolgon, talán pont a mi életünk. Vajon mit szeretnénk, akkor ha ne adj Isten velünk történik baj? Azt, hogy mások csak sopánkodva figyeljék, mi lesz, vagy azt, hogy megpróbáljanak segíteni?