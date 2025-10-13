Titok a szupermarketből: így használd ki a bevásárlókocsid legpraktikusabb részét!

Sokan nem is veszik észre, pedig szinte minden bevásárlókocsin ott van: egy apró, fémes hurok vagy kampó, általában a gyerekülés közelében, a kocsi felső peremén vagy a fogantyú alatt. Első pillantásra talán csak díszítőelemnek tűnik, valójában azonban egy tudatosan megtervezett, praktikus funkciót lát el és nagyban hozzájárulhat a bevásárlás kényelmesebbé és rendszerezettebbé tételéhez.

Ez az apró kampó a bevásárlókocsin megmenti a zöldségeidet és gyümölcseidet a sérüléstől.

Forrás: Shutterstock

A bevásárlókocsi legpraktikusabb része

Ez a kis fém hurok arra szolgál, hogy a vásárlók ráakaszthassák a saját táskáikat, szatyraikat vagy újrahasználható bevásárlózsákjaikat. Különösen akkor hasznos, ha a kocsi már félig megtelt és nem szeretnénk, hogy az érzékenyebb árucikkek – például tojás, kenyér vagy gyümölcs – a nehezebb termékek alá kerüljenek és így megsérüljenek. A hurkon lógó táskák védve maradnak a nyomástól, nem gyűrődnek, és könnyen elérhetőek maradnak a pénztárnál is. A legtöbb szupermarket bevásárlókocsijait már eleve ezzel a praktikus kiegészítővel tervezik. Bár nem mindenki tud róla, azok a vásárlók, akik felfedezték és rendszeresen használják, egyöntetűen dicsérik ezt az apró, mégis ötletes megoldást.

Nemrég fedeztem fel ezt a kis apróságot és azóta szinte mindig így vásárolok. Korábban mindig az volt a baj, hogy a zöldségek és gyümölcsök összenyomódtak mire a kasszához értem, mert mindig alulra kerültek a kocsiban. Most viszont viszem a saját kis szatyromat és már vásárlás közben is külön tudom választani a termékeket, így sokkal egyszerűbb a bevásárlás

– mondta egy szekszárdi hölgy.

Pontos mérnöki tervezés

A kampó kialakítása nem véletlenszerű: a mérnökök úgy tervezték meg, hogy akár több kilogrammos terhelést is biztonságosan elbírjon, ugyanakkor ne billentse meg illetve ne tegye instabilabbá kocsit. Egyes gyártók még szabadalmat is bejegyeztek az ilyen táskatartó elemekre, ami jól mutatja, milyen komoly figyelmet kap ez az elsőre jelentéktelennek tűnő részlet.

Legközelebb, amikor bevásárolni indulsz, nézz csak körül a bevásárlókocsin – lehet, hogy egy kis fém hurok segít majd abban, hogy kényelmesebben és rendezettebben teljen a vásárlásod.