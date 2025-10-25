A zene sercegett, a játék töltött – újra szólt a bakelit és zúgott a floppy

A résztvevők nemcsak láthatták, hanem ki is próbálhatták a régi idők technikáját: zenét hallgathattak orsós magnón vagy bakelitlemezen, tárcsás telefonon hívhatták egymást, és megtapasztalhatták, milyen türelmet igényelt a bitek hőskora idején egy program betöltése adatkazettáról a legendás Commodore számítógépre. A kor ikonikus játékkonzoljai, 8 és 16 bites gépei, valamint muzeális értékű személyi számítógépek és laptopok is újra működésbe lendültek.

A bitek hőskora – technikai kiállítás Hőgyészen

Amikor a zene még sercegett

A rádiózás szerelmesei számára is akadt bőven látnivaló: katonai és rövidhullámú rádiók, magyar gyártmányú URH és CB készülékek, valamint igazi különlegességek – köztük a Hunor számológép és a ritka Videoton számítógép – idézték meg a hazai technikatörténet dicső fejezeteit. A közösségi tér megtelt élettel és nosztalgiával: gyerekek, szülők és nagyszülők együtt fedezték fel, milyen volt az a korszak, amikor a technika még kézzel fogható csoda volt. A kiállításon rádióamatőrök és hobbirádiósok is képviseltették magukat, így a nap igazi találkozóhellyé vált a technika szerelmesei számára.

A bitek hőskora

A 90-es évek gyermekei az egészséges, „koszos” gyermekkor (estig nyúló biciklizések, focizások, árokban hempergések) mellett VHS-en, Nintendón, Atarin (vagy azok lengyel piacos klónjain), és Commodore-on nőttek fel, bár a szerencsések már megismerhették az MS-DOS, a Windows 3.1, később a Vágási Feri által is hőn áhított Windows 95 operációs rendszer alapjait is, az igazán menők meg már Pentium 2-n hasítottak Windows 98 op.rendszer alatt, miközben a nappaliból üvöltött a ”Csiga 2”-n a Vad Angyal, amiből már tudni lehetett, hogy lassan elő kell szedni a fiókból a TAP-ot, hogy az megfelelően ”feltöltődjön” a megadott helyre tapasztva a képcsöves TV-n, az esti ”Dáridó” közben – meséli Györkös -Mányi András. Ma már a zsebünkben elfér az egész világ, nem kell szobaantennának használni egy szalonnasütésre használt vasrudat, nem szükséges elemet venni az ABC-ből a walkman-be, nem kell nézni, hogy az 1.44 MB-os floppy lemez (ami valójában nem is annyi) mikor telik be, nem kell nézni, hogy hányóra/perc lehet még hátra a VHS kazettából, nem kell az ujjunkat a REC gomb felett tartani, ha a kedvenc dalunk szól a rádión. Egy egészen más világban élünk, de nekünk akik ezeken az eszközökön nőttünk fel, még mindig jó kézbe venni őket. Az utókor pedig mosolyogva és hitetlenül szemlélgeti, ezen tényleg lehetett játszani és tényleg szólt rajta a zene? Györkös-Mányi András immár két évtizede őrzi és restaurálja a múlt eszközeit, hogy emlékeztessen minket arra az időre, amikor még mi irányítottuk a gépeket – nem pedig a gépek minket.



