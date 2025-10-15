Hajdan kézfogás szentesítette a kontraktust. Aki azt megszegte, gané ember volt, vele többet senki nem állt szóba. Ma, ha valamiben megállapodunk, azt – verba volant, scripta manent – le is kell írni, sőt a passzust két tanúnak is hitelesíteni kell. Baj nincs, hiszen írni tudunk, van papír, s akad két tanú is. A bizalom magától értetődő volt ezekben a helyzetekben. Újabban már a szó sem száll el. Ha telefonon panaszkodunk, azt a gép felveszi.

Fotó: Pixabay

A gyakorlat mégis azt bizonyítja, így sincs mindig, minden rendben. Az időjárástól kezdve, azért, mert „a nemzetközi helyzet fokozódik”, jöhet ezernyi akadály, a panaszt nem orvosolják, a megállapodás bukik. Mi meg egyre bizalmatlanabbak vagyunk. Hiszen még emlékszünk a körbetartozásokra, mikor sokan úgy gondolkoztak, majd fizetek, ha én is megkapom a pénzem, és kintlévőségekre alapoztak üzleteket.

Bizalom? Ugyan már! – mondjuk magyarként

Pár évvel ezelőtt a vállalkozásokat vizsgálva egy felmérés alkalmával kiderült, egész Európában a magyar vállalkozók a leginkább bizalmatlanok. Csak rokonokat, esetleg régi ismerősöket vesznek be a cégbe, nem szívesen alkalmaznak utcáról jött idegeneket. A bizalmatlanság terjed, mint a ragály. Elkapjuk valamennyien. Egyre több energiát fordítunk arra, hogy óvakodjunk a gonosztól. Aki becsap, meglop, aki feltöri lakásunkat, laptopunkat, telefonunkat, s kiüríti bankszámlánkat. A tudomány, a technika fejlődik. A gépek már látják, merre járunk, néha azt is, mit csinálunk. Néhány tíz év, és talán azt is kiderítik, mit gondolunk. Észreveszik a gonoszkodókat, s kiteszik nekik a stop táblát. Vajon, mikor?