október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+18
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ételkóstolás

1 órája

Bor és füge együtt? A konyhaművészet mestere megmutatta, hogyan működik!

Címkék#konyhaművészet#Illyés Gyula Könyvtár#szakácskönyv

Szeri Árpád

Horváth Lászlóné, a konyhaművészet mestere tartott előadást a múlt héten a Pári Könyvtárban. A Pörböly településen élő személyiség – aki az Illyés Gyula Könyvtár támogatásával találkozhatott a közönséggel – elhozta a rendezvényre szakácskönyveit, valamint kóstolóként sült fügés vörös- és fehérboros különlegességeit. A konyhai varázslat keretében időszerűségként ismertette a lekvárfőzés, befőzés tudnivalóit és megosztotta tapasztalatait a saját, vegyszermentes kertjében termő étel alapanyagairól, zöldségekről, gyümölcsökről is. A közönség mindemellett számos más olyan praktikába is betekintést nyert, ami megkönnyítheti a háziasszonyok teendőit és hozzájárulhat a természetes ízek megőrzéséhez.

Horváth Lászlóné a Pári Könyvtár vendégeként ismertette a konyhaművészettel kapcsolatos tudnivalókat 
Fotó: Beküldött

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu