Bor és füge együtt? A konyhaművészet mestere megmutatta, hogyan működik!

Horváth Lászlóné, a konyhaművészet mestere tartott előadást a múlt héten a Pári Könyvtárban. A Pörböly településen élő személyiség – aki az Illyés Gyula Könyvtár támogatásával találkozhatott a közönséggel – elhozta a rendezvényre szakácskönyveit, valamint kóstolóként sült fügés vörös- és fehérboros különlegességeit. A konyhai varázslat keretében időszerűségként ismertette a lekvárfőzés, befőzés tudnivalóit és megosztotta tapasztalatait a saját, vegyszermentes kertjében termő étel alapanyagairól, zöldségekről, gyümölcsökről is. A közönség mindemellett számos más olyan praktikába is betekintést nyert, ami megkönnyítheti a háziasszonyok teendőit és hozzájárulhat a természetes ízek megőrzéséhez.

Horváth Lászlóné a Pári Könyvtár vendégeként ismertette a konyhaművészettel kapcsolatos tudnivalókat

Fotó: Beküldött