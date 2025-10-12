Ez az igazi szuperfood, és még csak pénzbe sem kerül – jobbat tesz, mint a drága külföldi csodák

A csalán levelei bővelkednek A-, B-, C- és K-vitaminban, valamint vasban, kalciumban, magnéziumban, káliumban és antioxidánsokban. Ezek a tápanyagok támogatják az immunrendszer működését, segítik a vérképzést, erősítik az idegrendszert és hozzájárulnak a csontok egészségéhez.

Eszter négygyermekes anyaként, mondhatni, hogy családi örökséget visz tovább a csalán kapcsán:

Gyerekként emlékszem, ahogy a nagymama marokszám szedte a csalánt a disznóknak, baromfiknak. Mikor csodálkozva kérdeztem, hogy nem fáj, ha megcsípi, azt mondta, jót tesz a reumájának. Akkor jöttem rá, hogy nem kell mindentől úgy tartani, egy kis csaláncsípés nem a világ vége. Nagy jelentőséget ugyan nem tulajdonítok neki, de észrevettem a gyerekeimen, ha kirándulunk, egyáltalán nem tartanak a csaláncsípéstől vagy más szúrós gaztól. Köszi, mama.

– mondja mosolyogva Eszter.

Kiemelkedő vastartalom és méregtelenítő hatás

A csalán magas vastartalma miatt különösen ajánlott vérszegénység, fáradtság vagy menstruációs panaszok esetén és remek kiegészítője lehet a vegetáriánus étrendnek is. Emellett vízhajtó és méregtelenítő hatásának köszönhetően gyakran használják tisztítókúrákban, hogy támogassa a szervezet salaktalanítását és a folyadékegyensúly helyreállítását. De vigyázni kell, a csalánt is túl lehet adagolni. Erről olvaónk, Éva saját tapasztalatát mesélte el:

Néhány éve egy méregtelenítő kúrába fogtam, és naponta másfél litert ittam a teából. Pár nap után szédülni kezdtem, fájt a fejem – ekkor szólt egy ismerős, hogy napi 3 decinél nem szabad többet inni. Szerencsére nem lett bajom, de azóta óvatos vagyok vele.

Sokoldalú felhasználás a konyhában

A csalán felhasználása rendkívül sokrétű. Leveleiből készíthetünk teát, főzeléket, krémlevest vagy akár pestót, hasonlóan a spenóthoz. Szárított formában porrá őrölve könnyedén belekeverhetjük zabkásába, joghurtba, turmixba vagy sütemények tésztájába.