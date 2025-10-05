október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

3 órája

Csúcsidő + tanulóvezető = forgalmi lecke mindenkinek

Címkék#csúcsidő#utca#forgalom

Bencze Péter
Csúcsidő + tanulóvezető = forgalmi lecke mindenkinek

Fotó: antoniodiaz / Forrás: Shutterstock

Csúcsidő. Már majdnem célba érek, amikor elém kanyarodik egy tanulóvezető – vagy inkább vánszorog. Alig húszszal, a kanyar közepén megáll, indexnek híre sincs, én meg ott fortyogok mögötte, mint egy túlfőzött presszókávé. Persze mindenki kezdte valahol, de nem mindegy, hol és mikor. Az oktató nemcsak a kuplung titkát, hanem a józan észt is adhatná tovább: talán nem a reggeli forgalom legsűrűbb pillanata az ideális terep arra, hogy a „mi történik, ha lefagyok” leckét próbálgassák. A tanulás igazán fontos, de az utca nem gyakorlópálya. A jogosítvány ugyanis nemcsak jog, hanem felelősség is – főleg azoknak, akik a megszerzéséhez asszisztálnak.

Latin,Dad,Teaching,His,Teenage,Daughter,To,Drive,A,Car,
Fotó: antoniodiaz / Forrás:  Shutterstock

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu