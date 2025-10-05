Csúcsidő + tanulóvezető = forgalmi lecke mindenkinek

Csúcsidő. Már majdnem célba érek, amikor elém kanyarodik egy tanulóvezető – vagy inkább vánszorog. Alig húszszal, a kanyar közepén megáll, indexnek híre sincs, én meg ott fortyogok mögötte, mint egy túlfőzött presszókávé. Persze mindenki kezdte valahol, de nem mindegy, hol és mikor. Az oktató nemcsak a kuplung titkát, hanem a józan észt is adhatná tovább: talán nem a reggeli forgalom legsűrűbb pillanata az ideális terep arra, hogy a „mi történik, ha lefagyok” leckét próbálgassák. A tanulás igazán fontos, de az utca nem gyakorlópálya. A jogosítvány ugyanis nemcsak jog, hanem felelősség is – főleg azoknak, akik a megszerzéséhez asszisztálnak.

Fotó: antoniodiaz / Forrás: Shutterstock