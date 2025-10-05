Vad- és mustillat: ilyen egy Diána Napi Vadászvigadalom (galéria)

Muszáj tartani, mert mindenki várja – fogalmazott Greifenstein József polgármester, aki hangsúlyozta: a Diána Napi Vadászvigadalom és Szüreti Fesztivál nemcsak a vadászat és a vadászok ünnepe, hanem mindenkié, aki szereti a közösséget, a jó ízeket és a hagyományos magyar vidéki élet hangulatát. A fesztivál igazi találkozási ponttá vált: nemcsak a kölesdieket, hanem a környékbeli településeket – Kajdacsot, Nagydorogot, Szekszárdot, Zombát, Felsőnánát – is összefogja.

Diána Napi Vadászvigalom Kölesden

Fotó: Mártonfai Dénes

A Diána Napi Vadászvigalom összekovácsolja a közösséget

A polgármester szerint a Diána nap egyik legfontosabb szerepe, hogy összekovácsolja a közösséget. A kilenc fős csapatokból álló főzőverseny, a közös ebéd és a kulturális programok mind-mind azt szolgálják, hogy az emberek együtt ünnepeljenek. A rendezvényre sokan hazalátogatnak, akik már máshol élnek, de ilyenkor visszatérnek, hogy újra részesei legyenek a kölesdi közösségnek. – Ez a nap nemcsak a gasztronómiáról és a zenéről szól, hanem arról is, hogy újra találkozunk egymással, mosolygunk, beszélgetünk, és együtt örülünk az ősznek” – tette hozzá a polgármester.

Színes forgatag a szüreti hangulatban

A rendezvényen megjelenteket dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte, aki ünnepi beszédében a fesztivál színességét és közösségépítő erejét méltatta. – Szoktuk egy-egy összművészeti eseményre mondani, hogy színes forgatag, de a kölesdi Diána Napra ez kétszeresen is igaz. A festmény, a népdal, az ének, a zene, a tánc, a gasztronómia, a játék és az ima mind együtt teszik ezt a napot különlegessé – fogalmazott. A képviselő kiemelte, a fesztivál egyszerre őriz hagyományt és épít közösséget – hiszen az élet teljességéhez mindkettőre szükség van.

Elismerés a vadászati kultúráért

A fesztivál egyik magasztos pillanata volt, amikor Kocsis György munkásságát Hubertus-kereszt arany fokozattal ismerték el. A szakember 2002-ben kezdeményezte az első Diána Napi Vadászvigadalmat, és munkája révén sokat tett a magyar vadászati kultúráért és hagyományok megőrzéséért.