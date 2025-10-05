Luxus római módra – így festett a korabeli high-fashion

A divatról szólt az előadás a napokban Szekszárdon, a Wosinsky Mór Múzeum könyvtártermében. Nem napjaink divatjáról, amely évről évre változik a divatdiktátorok fantáziája szerint, hanem arról, hogy mit viseltek másfél-, kétezer évvel ezelőtt, mikor Aliscának hívták a helyet az itt élő rómaiak.

A római divat volt a témája Czövek Attila előadásának

Alisca akkor a többi környező településsel együtt a római limest védelmezők egyike volt, s itt az öltözékek lassan változtak, mondta Czövek Attila régész főmuzeológus. Néhány tíz évvel Krisztus születése után, mikor a majd félezer évvel előbb nyugatabbról ide költözött kelták után a rómaiak jöttek, a maradt, romanizálódott őslakóknál még nadrág meg a szoknya, s a fibulával, ruhakapcsoló tűkkel összetűzött köpeny volt a divat. Aztán elterjedt a római világ ruházata, s itt is tóga, tunika vált általánossá, és azt variálták négyszáz éven át.

Aliscában egy segédcsapati tábor volt, amelyhez tartozott egy polgári település, egy falu. A táborban a katonák laktak, a faluban pedig – bár a katonáknak tilos volt házasodniuk, de ezt áthidalták –a családjuk is élt. Öltözékükről falfestmények, edények rajzai, mozaikpadlók árulkodnak. Maga a ruha legtöbb helyen az évezredek során szétmállott, megsemmisült, így a megmaradt képek mutatják színüket, kezdetben a fehéret, az anyagok, a gyapjú saját színét.

Később már festették, gyakran a császárok, a legelőkelőbbek színére, a türoszi bíbor nevű tengeri csigákból hosszadalmas és költséges eljárással nyert drága festékkel bíborra. Az öltözékek anyaga is változott. Ahogy gazdagodott a társadalom, a tehetősebbek a gyapjú helyett finomabb kelméket használnak, lent, selymet, brokátot. Majd a divat is tükrözi a társadalom változását, mikor a pannóniai időszakban bekövetkezett a válság, a ruhák ismét elszíntelenedtek.