Az éhezés ma is valóság – csak nem mindenki látja

Az éhezés ma is velünk van: 673 millió ember, a világ lakosságának több mint 8 százaléka szenved alultápláltságtól. Ezzel párhuzamosan a fejlett országokban soha nem látott mértéket ölt az élelmiszer-pazarlás.

Az éhezés egyre nagyobb gondot jelent, miközben rengeteget pazarlunk

Forrás: MW archívum/illusztráció

Magyar kezdeményezésből lett világnap

Erre az ellentmondásra hívja fel a figyelmet az élelmezési világnap, amelyet minden évben október 16-án tartanak – magyar kezdeményezésre. Kevés hazai ötletből lett valódi, nemzetközi mozgalom, de az élelmezési világnap ilyen. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 1980 óta ezen a napon emlékeztet arra, hogy az élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog.

Az idei világnapon ezt az összefogást jelképezte az a 40 tonnányi élelmiszerrel megrakott konvoj, amely hazai és nemzetközi vállalatok adományaiból juttatott segítséget rászoruló családokhoz. A kezdeményezést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO közösen szervezte.

Mit tehetünk mi az éhezés ellen?

A változás nemcsak a nagyvállalatok felelőssége. Mindannyian tehetünk ellene, az élelmiszer-pazarlás sokszor egyszerű figyelmetlenség, túlvásárlás vagy rossz tervezés következménye. Néhány apró szokásváltoztatás is sokat jelenthet: tudatosabban tervezhetjük a bevásárlást, figyelhetünk az ételek tárolására, és a maradékokat is felhasználhatjuk új fogásokhoz.

Minden lépés számít – mert az élelmiszer nem hulladék, hanem érték.