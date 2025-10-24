29 perce
Az éhezés ma is valóság – csak nem mindenki látja
Az éhezés sokunk számára csupán egy távoli, hírekből ismert fogalom. Szerencsére én sem tapasztaltam meg soha, milyen érzés a valódi éhezés. Nagymamám azonban más korban nőtt fel. Gyakran mesélte, milyen ritkán lakhattak jól, és mennyi nélkülözés kísérte a mindennapjaikat.
Az éhezés ma is velünk van: 673 millió ember, a világ lakosságának több mint 8 százaléka szenved alultápláltságtól. Ezzel párhuzamosan a fejlett országokban soha nem látott mértéket ölt az élelmiszer-pazarlás.
Magyar kezdeményezésből lett világnap
Erre az ellentmondásra hívja fel a figyelmet az élelmezési világnap, amelyet minden évben október 16-án tartanak – magyar kezdeményezésre. Kevés hazai ötletből lett valódi, nemzetközi mozgalom, de az élelmezési világnap ilyen. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 1980 óta ezen a napon emlékeztet arra, hogy az élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog.
Az idei világnapon ezt az összefogást jelképezte az a 40 tonnányi élelmiszerrel megrakott konvoj, amely hazai és nemzetközi vállalatok adományaiból juttatott segítséget rászoruló családokhoz. A kezdeményezést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO közösen szervezte.
Mit tehetünk mi az éhezés ellen?
A változás nemcsak a nagyvállalatok felelőssége. Mindannyian tehetünk ellene, az élelmiszer-pazarlás sokszor egyszerű figyelmetlenség, túlvásárlás vagy rossz tervezés következménye. Néhány apró szokásváltoztatás is sokat jelenthet: tudatosabban tervezhetjük a bevásárlást, figyelhetünk az ételek tárolására, és a maradékokat is felhasználhatjuk új fogásokhoz.
Minden lépés számít – mert az élelmiszer nem hulladék, hanem érték.