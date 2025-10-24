október 24., péntek

Salamon névnap

15°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

20 perce

Az éhezés ma is valóság – csak nem mindenki látja

Címkék#élelmiszer#segítség#adomány

Az éhezés sokunk számára csupán egy távoli, hírekből ismert fogalom. Szerencsére én sem tapasztaltam meg soha, milyen érzés a valódi éhezés. Nagymamám azonban más korban nőtt fel. Gyakran mesélte, milyen ritkán lakhattak jól, és mennyi nélkülözés kísérte a mindennapjaikat.

Bencze Péter

Az éhezés ma is velünk van: 673 millió ember, a világ lakosságának több mint 8 százaléka szenved alultápláltságtól. Ezzel párhuzamosan a fejlett országokban soha nem látott mértéket ölt az élelmiszer-pazarlás.

Az éhezés egyre nagyobb gondot jelent, miközben rengeteget pazarlunk
Az éhezés egyre nagyobb gondot jelent, miközben rengeteget pazarlunk
Forrás: MW archívum/illusztráció

Magyar kezdeményezésből lett világnap

Erre az ellentmondásra hívja fel a figyelmet az élelmezési világnap, amelyet minden évben október 16-án tartanak – magyar kezdeményezésre. Kevés hazai ötletből lett valódi, nemzetközi mozgalom, de az élelmezési világnap ilyen. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 1980 óta ezen a napon emlékeztet arra, hogy az élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog.

Az idei világnapon ezt az összefogást jelképezte az a 40 tonnányi élelmiszerrel megrakott konvoj, amely hazai és nemzetközi vállalatok adományaiból juttatott segítséget rászoruló családokhoz. A kezdeményezést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO közösen szervezte.

Mit tehetünk mi az éhezés ellen?

A változás nemcsak a nagyvállalatok felelőssége. Mindannyian tehetünk ellene, az élelmiszer-pazarlás sokszor egyszerű figyelmetlenség, túlvásárlás vagy rossz tervezés következménye. Néhány apró szokásváltoztatás is sokat jelenthet: tudatosabban tervezhetjük a bevásárlást, figyelhetünk az ételek tárolására, és a maradékokat is felhasználhatjuk új fogásokhoz. 

Minden lépés számít – mert az élelmiszer nem hulladék, hanem érték.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu