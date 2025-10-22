október 22., szerda

Nyakunkon a karácsony

1 órája

Éppen csak a karácsonyi tatu hiányzik az üzletekből

Címkék#jó reggelt#mikulás#húsvéti nyúl#dekoráció#üzlet#karácsony

Mindig váratlanul érint, hogy már októberben beköszönt a karácsony.

Révészné Hanol Erzsébet

Kis híján hátrahőköltem a minap, amikor az egyik üzletbe belépve nem is egy, hanem kapásból két karácsonyfa fogadott teljes pompájában. Az utóbbi években már hozzászokhattunk, hogy októberben kezdődik a karácsonyi időszak, engem mégis minden egyes alkalommal meglep ez a korai időzítés.

Hamarosan a Mikulás és a karácsonyi tatu is feltűnik a boltokban
Forrás: NBC

A polcok már tele vannak az ünnepi dekorációk tömkelegével, de a szomszédos sorokban még ott virítottak a hazánkba is begyűrűzött halloween kellékei és a faragni való tökök. Szintén nem messze a Mindenszentekre szánt mécseseket és koszorúkat találni, és őszi virágokból is bőséges volt a kínálat. Esküszöm, azt lestem, honnan ugrik elő a húsvéti nyuszi ebben a kavalkádban.

 

