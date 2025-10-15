Megszületett Tolna vármegye étteremtoplistája – ezt a helyet imádják a vendégek

Tolna vármegye éttermei idén is rengeteg ínyencet vonzottak, a Google-értékelések alapján pedig kiderült, mely helyek számítanak igazán kedveltnek a látogatók körében. Tavalyi toplistánk után most frissítettük a rangsort, és megnéztük, mely étterem hódította meg leginkább a vendégek szívét 2025-ben.

Sipos-Kokauszki Réka és Sipos Norbert, a Noresa étterem megálmodói

Fotó: Mártonfai Dénes

1. Noresa Panzió és Étterem (Szálka) – 5.0

A szálkai Noresa Étterem idén is megőrizte koronáját: a maximális 5.0-ás értékeléssel továbbra is a megye abszolút győztese. A vendégek rendre a „fantasztikus kiszolgálást”, a „bőséges adagokat” és a „lenyűgöző tóparti környezetet” emelik ki. Több száz visszajelzés alapján a Noresa stabilan a megye gasztronómiai ékköve maradt.

2. Trattoria da Matteo (Szekszárd) – 4.8

Új belépőként rögtön a második helyre ugrott a szekszárdi Trattoria da Matteo, amely autentikus olasz hangulatával és modern tálalásával hódította meg a vendégeket. A vélemények szerint „igazi mediterrán életérzés Szekszárd szívében”, ahol „a pizza épp olyan, mint Nápolyban, a bor pedig tökéletes kísérője”.

Matteo Costantini szekszárdi trattoriája is rendkívül népszerű az vendégek körében

Fotó: Mártonfai Dénes

3. Erzsébet Szálloda Étterme (Paks) – 4.7

Pakson a Szálloda Étterme Erzsébet továbbra is biztos pont a vendégek körében. Bár tavaly még a második helyen szerepelt, az idei 4.7-es értékelés is kiváló eredmény. A visszajelzések kiemelik a „látványos tálalást”, a „tökéletes rosé kacsamellet” és a „figyelmes személyzetet”.

4. Margaréta Panzió és Étterem (Zomba) – 4.6

A zombai Margaréta Étterem idén egy helyet visszaesett, de továbbra is a megye egyik legkedveltebb vendéglátóhelye. Több száz vendég dicséri a „bőséges adagokat”, „első osztályú ízeket” és a „barátságos kiszolgálást”. Egy látogató így fogalmazott: „Az életem legfinomabb steakjét itt ettem – biztos, hogy visszatérünk!”

5. Rittinger Étterem és Hotel (Bonyhád) – 4.6

A bonyhádi Rittinger Étterem stabilan tartja pozícióját. A 4.6-os értékelés mögött több száz vendég elégedett véleménye áll. Az étterem a „gyors és udvarias kiszolgálás”, valamint a „kifogástalan házias ízek” miatt került ismét a legjobbak közé.

+1 Diófa Csárda (Harc) – 4.4

A harci Diófa Csárda ismét helyet kapott a listában, köszönhetően több mint 1400 vendégértékelésének. A magyaros ízek, a bőséges adagok és a korrekt árak mellett sokan méltatják az étterem rugalmasságát is: a vendégek diétás igényeit külön kérés nélkül teljesítik.