Mai évfordulók
Ezt teszi a Lidl a bevásárlókocsikkal – sokan már most bosszankodnak miatta

Címkék#diszkontlánc#bevásárlókocsi#Lidl Magyarország

Teol.hu

A Lidl Magyarország újfajta, lopásgátló kerekekkel szereli fel bevásárlókocsijait több üzletében – erősítette meg a diszkontlánc a Világgazdaságnak. A rendszer célja, hogy megakadályozza a fizetés nélküli távozásokat és a kocsik eltulajdonítását.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A „blokkolós” bevásárlókocsik már több városban megjelentek. A Lidl szerint a kerekek automatikusan blokkolnak, ha a kocsi egy bizonyos távolságon túl kerül az áruház területétől.

A vállalat közölte: pozitív tapasztalatokat szereztek az új rendszerrel, ezért vizsgálják, hogy országosan is bevezessék a megoldást. A döntés tehát egyelőre tesztüzemben működik, de jó eséllyel hamarosan akár Tolna boltjaiban is találkozhatunk a blokkolós kocsikkal. A teljes cikk a Világgazdaság.hu oldalon olvasható.

 

