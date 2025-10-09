október 9., csütörtök

Az utánozhatatlan illat

1 órája

Vége! 70 év után tűnik el a boltok polcairól a népszerű retro termék

Évtizedeken keresztül velünk volt az utánozhatatlan illat, amelytől ideje búcsút venni. Az év elején kiárusították az utolsó készleteket, így a Fa szappanok hamarosan teljesen eltűnnek a boltok polcairól.

Teol.hu

A gyártó Henkel bejelentette, hogy közel hetven év után végleg leállítja a Fa szappan gyártását. A klasszikus terméket 1954 óta forgalmazták, Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendett. Az eladásra kínált utolsó darabokat már az év elején értékesítették.

A Fa szappan megszűntetése stratégiai döntés.
Fotó: Komsan Loonprom / Forrás:  Shutterstock

A nagymama fürdőszobája, a vendég mosdó vagy a hétvégi bevásárlólista  számos helyen találkozhattunk az elmúlt évtizedek során a Fa szappannal. A termék 1954-ben került piacra, sokak szemében a nyugati világ szabadságának szimbólumává vált. Napjainkra a szappan kultikus státuszt vívott ki magának, elengedhetetlen fürdőszoba felszerelés vált belőle.

Miért szűnik meg a Fa szappan?

A klasszikus termék megszűnésének hátterében stratégiai döntés áll. A gyártó a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetne az olyan töretlen népszerűségnek örvendő árucikkekre, mint a dezodorok vagy tusfürdők. A szappanok iránti kereslet csökkenésével pedig nem kívánják tovább gyártani a retro terméket. 

A cég megnyugtatta a fogyasztókat, hogy csak a Fa szappan tűnik el a boltok polcairól, a márka továbbra is megmarad. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
