Farmernadrágok titka – Mire való a kis zseb?

A farmernadrág évszázadok óta alig változott és az ikonikus ötzsebes fazon máig szinte minden szekrényben ott lapul. Az elnyűhetetlen darab egyik kötelező eleme a pici elülső zseb – amit sokan észre sem vesznek, vagy nem is tudják, mire szolgált eredetileg.

Keresztes Klaudia

Ha valaha is viseltél farmert – márpedig nagy eséllyel igen –, akkor biztosan feltűnt a jobb első zseb fölött megbúvó apró, szegecsekkel megerősített kis zseb. Elég kicsi ahhoz, hogy ne sok minden férjen bele: talán néhány érme, egy pendrive vagy kocsikulcs. De mégis… mi értelme van? Nos, ennek a mini zsebnek a farmernadrágokon több mint 140 éves története van.

Ma is hasznos tud lenni ez a kis zseb a farmernadrágokon
Miért készítették ezt az apró kis zsebet a farmernadrágon?

Az első Levi’s farmer 1879-ben került piacra és bár a szabása még nem teljesen egyezett a mai klasszikus darabokéval, már akkor is négy zsebbel készült: kettő elöl, egy hátul, és egy aprócska elülső zseb – ez volt az úgynevezett órazseb.

A férfiak ekkoriban még zsebórát használtak, amit jellemzően a mellényük zsebében tartottak, lánccal rögzítve. A Levi’s azonban egy praktikusabb megoldást kínált: egy kis zsebet, amely pont elég mély és szűk volt ahhoz, hogy az óra biztonságosan elférjen benne anélkül, hogy kicsúszna vagy megsérülne.

Történelmi darab

A zsebórák ideje ugyan lejárt, de a kis zseb megmaradt. Sőt, továbbra is használatban maradt, csak épp új funkciókat kapott. Aprópénz, metrójegy, gyűrű, pendrive, rágó, sőt – nem egy márkánál – stíluselemmé vált, amit ma már egyszerűen csak „coin pocket”-nek vagy „watch pocket”-nek hívnak.

Néhány márka egyébként időnként megpróbálja kihagyni a dizájnból ezt az apró részletet, de a legtöbb gyártó – a tradíció és a praktikum miatt – még ma is ragaszkodik hozzá.

Ez az apró zseb tehát több, mint aminek elsőre látszik: egy történelmi relikvia, amely ma is velünk él a mindennapokban. Legközelebb, amikor belebújsz a kedvenc farmeredbe, már tudni fogod, hogy ez a kis zseb bizony nem dísznek van – hanem a 19. századi praktikum modern kori örököse.

 

