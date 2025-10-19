30 perce
Milyen bugyi van rajtad? Most igazán aktuális ez a kérdés!
A fehérneműdivat változik és lehet, hogy a régi kedvenc bugyid már nem is passzol a legújabb trendekhez.
A Victoria's Secret Fashion Show mindig is a divatvilág egyik legnagyobb eseménye volt és a 2025-ös visszatérés sem okozott csalódást. A show-t október 15-én, szerdán tartották New Yorkban, ahol a kifutón a világ legismertebb modelljei vonultak. Köztük Palvin Barbara is, aki méltósággal képviselte Magyarországot a világ egyik legfényűzőbb divateseményén. A Victoria's Secret Fashion Show évek óta kulcsszereplője a fehérnemű-divatnak, hiszen nemcsak bemutatja a legújabb kollekciókat, hanem egyben irányt is mutat a tervezőknek és a divatiparnak. A show látványos és innovatív darabjai gyakran előrevetítik a következő szezon trendjeit, legyen szó színekről, anyagokról vagy stílusokról.
Ilyen fehérneműt hordj, ha nem akarsz divatbakiba esni!
A fehérnemű trendek nagyot változtak az elmúlt pár évhez képest. Az ideális bugyi az, amelyről gyakorlatilag nem is tudod, hogy rajtad van. A vásárlók egyre kevésbé választják a régen népszerű tanga fazont, helyette inkább a kényelmesebb darabokat keresik. „Bár minden nőnek más stílus és szabás áll jól, a legkedveltebbek most a brazil fazonú alsóneműk és a magas derekú modellek. A komfort egyre fontosabb szemponttá vált a vásárlás során” – mondta Lilla, a szekszárdi fehérnemű üzlet dolgozója.
A színek terén a klasszikus választások továbbra is uralkodnak: a fekete és a piros sosem mennek ki a divatból, ezek a legkedveltebb árnyalatok a női fehérneműk között. Az idei szezonban azonban egyre nagyobb teret kapnak a melegebb, természetesebb tónusok is, mint a bordó és a barna, amelyek egy újabb dimenziót adnak a megszokott színpalettának.
Anyagok és minták
A csipkedíszítések továbbra is fontos szerepet töltenek be, hiszen egy jól megválasztott csipkeelem képes feldobni még a legegyszerűbb fazont is, és igazán nőiessé, kifinomulttá varázsolni. Ugyanakkor megjelentek az új, merészebb anyagok és részletek is, például a műbőr betétek és apró díszítések, amelyek a bevállalósabb vásárlók kedvenceivé váltak.
„A trendek között egyértelműen visszatérnek a fényes, selyemszerű anyagok, amelyek nemcsak a fehérneműkben, hanem a köntösök és pizsamák esetében is megjelennek. Ez a luxus érzet és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja, ami az idei show egyik legszembetűnőbb eleme volt” – emelte ki Lilla.
Szinte az egyetlen olyan női fehérnemű, amit mindenki lát rajtunk, az a harisnya. Mégis kevésbé foglalkozunk vele úgy mint az önkifejezés egyik darabjával. „Azt veszem észre, hogy hiába nagyon divatos most, és szebbnél szebb mintás harisnyáink vannak, az emberek még mindig tartanak tőle, és az egyszínű klasszikus darabokat választják” – tette hozzá Lilla.
Összességében a fehérnemű-divat egyre inkább a kényelem, a sokszínűség és az önkifejezés irányába mozdul el. A klasszikus formák és színek mellett megjelennek az új anyagok és merészebb részletek, amelyekkel mindenki megtalálhatja a saját stílusát.