Milyen bugyi van rajtad? Most igazán aktuális ez a kérdés!

A Victoria's Secret Fashion Show mindig is a divatvilág egyik legnagyobb eseménye volt és a 2025-ös visszatérés sem okozott csalódást. A show-t október 15-én, szerdán tartották New Yorkban, ahol a kifutón a világ legismertebb modelljei vonultak. Köztük Palvin Barbara is, aki méltósággal képviselte Magyarországot a világ egyik legfényűzőbb divateseményén. A Victoria's Secret Fashion Show évek óta kulcsszereplője a fehérnemű-divatnak, hiszen nemcsak bemutatja a legújabb kollekciókat, hanem egyben irányt is mutat a tervezőknek és a divatiparnak. A show látványos és innovatív darabjai gyakran előrevetítik a következő szezon trendjeit, legyen szó színekről, anyagokról vagy stílusokról.

A képen Palvin Barbara, akin a csipke finomsága és a fényes, selymes anyagok ragyogása tökéletes harmóniát alkotnak, így a fehérnemű egyszerre nőies és különleges.

Forrás: / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Ilyen fehérneműt hordj, ha nem akarsz divatbakiba esni!

A fehérnemű trendek nagyot változtak az elmúlt pár évhez képest. Az ideális bugyi az, amelyről gyakorlatilag nem is tudod, hogy rajtad van. A vásárlók egyre kevésbé választják a régen népszerű tanga fazont, helyette inkább a kényelmesebb darabokat keresik. „Bár minden nőnek más stílus és szabás áll jól, a legkedveltebbek most a brazil fazonú alsóneműk és a magas derekú modellek. A komfort egyre fontosabb szemponttá vált a vásárlás során” – mondta Lilla, a szekszárdi fehérnemű üzlet dolgozója.

A színek terén a klasszikus választások továbbra is uralkodnak: a fekete és a piros sosem mennek ki a divatból, ezek a legkedveltebb árnyalatok a női fehérneműk között. Az idei szezonban azonban egyre nagyobb teret kapnak a melegebb, természetesebb tónusok is, mint a bordó és a barna, amelyek egy újabb dimenziót adnak a megszokott színpalettának.

Csipke: Az örök klasszikus, ami sosem megy ki a fehérneműdivatból.

Forrás: Shutterstock

Anyagok és minták

A csipkedíszítések továbbra is fontos szerepet töltenek be, hiszen egy jól megválasztott csipkeelem képes feldobni még a legegyszerűbb fazont is, és igazán nőiessé, kifinomulttá varázsolni. Ugyanakkor megjelentek az új, merészebb anyagok és részletek is, például a műbőr betétek és apró díszítések, amelyek a bevállalósabb vásárlók kedvenceivé váltak.

„A trendek között egyértelműen visszatérnek a fényes, selyemszerű anyagok, amelyek nemcsak a fehérneműkben, hanem a köntösök és pizsamák esetében is megjelennek. Ez a luxus érzet és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja, ami az idei show egyik legszembetűnőbb eleme volt” – emelte ki Lilla.