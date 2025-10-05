Felrázzák a környéket Halloweenkor

Nem akármilyen programra várják az Otthon utca környékén a szekszárdiakat október végén. – Várjuk a környéken lakó kisgyermekes családokat, hogy tartsanak velünk, öltözzünk be és rázzuk fel közösen a környéket! Ha az útvonalon laksz, ne habozz jelentkezni és hozzád is bekopogunk! – írják a szervezők a halloweeni csokicsalással és tökfaragással összekötött sétáról. A program október 30-án délután öt órakor kezdődik, a további tudnivalókról itt tájékozódhatnak az érdeklődők.

Illusztráció: Shutterstock