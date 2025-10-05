október 5., vasárnap

Csokit vagy csalnak!

1 órája

Felrázzák a környéket Halloweenkor

Címkék#Halloweenkor#csoki#család

Teol.hu

Nem akármilyen programra várják az Otthon utca környékén a szekszárdiakat október végén. – Várjuk a környéken lakó kisgyermekes családokat, hogy tartsanak velünk, öltözzünk be és rázzuk fel közösen a környéket! Ha az útvonalon laksz, ne habozz jelentkezni és hozzád is bekopogunk! – írják a szervezők a halloweeni csokicsalással és tökfaragással összekötött sétáról. A program október 30-án délután öt órakor kezdődik, a további tudnivalókról itt tájékozódhatnak az érdeklődők. 

Kids,Trick,Or,Treat,On,Halloween,Night.,Child,At,Decorated
Illusztráció: Shutterstock

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
