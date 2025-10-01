Teol.hu videó
2 órája
Fergeteges koncertet adott Szekszárdon a Back II Black (videó)
Fergeteges hangulat uralkodott Béla király téren a Szerencsejáték Zrt. országos eseményén, amelyen a hatoslottó megújulását ünneplik. A Szerencsekoncertek szervezői a Back II Black és az Első Emelet zenekarokat hozták el Szekszárdra egy ingyenes zenélésre.
Teol.hu videó
- Kétezer forintért negyven tő árvácskát vihetünk haza – elindult a kedvezményes virágvásár Szekszárdon (videó)
- Új székház, új lehetőségek: szűkös lakásból korszerű székházba költözött a vadászkamara (videó)
- Nagy sikert aratott a dunaszentgyörgyi falunap (videó)
- Ne csak nézd, próbáld ki! – Újra úton a szakképzési roadshow (galéria+videó)
- Harmincadik alkalommal csendült fel a Gemenc Hangja (videóval és fotókkal)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre