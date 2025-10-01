október 1., szerda

48 perce

Fergeteges koncertet adott Szekszárdon a Back II Black (videó)

Címkék#Szerencsejáték Zrt#teol video#Szerencsekoncertek#Back II Black

Teol.hu

Fergeteges hangulat uralkodott Béla király téren a Szerencsejáték Zrt. országos eseményén, amelyen a hatoslottó megújulását ünneplik. A Szerencsekoncertek szervezői a Back II Black és az Első Emelet zenekarokat hozták el Szekszárdra egy ingyenes zenélésre.

 

