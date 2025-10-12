október 12., vasárnap

Különlegesség

49 perce

Hihetetlen, mit találtak a paksi kultúrház tetején – 1700 éves kincset rejtett a kavics!

Címkék#fibula#erózió#Csengey Dénes Kulturális Központ

Különleges régészeti lelet került elő Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központ tetejéről. A római kori fibula szinte teljes épségben megmaradt.

Révészné Hanol Erzsébet

Egy római kori fibula került elő nemrégiben a Csengey Dénes Kulturális Központ tetejéről. És hogy került oda, illetve miért pont most találták meg? Mindezekre a válasz, az épületet érintő felújításokban keresendő. A TelePaks számolt be róla, hogy a kulturális központ belső munkálatai miatt külső terepszemlére is szükség volt, ennek részeként mentek fel a szakemberek a tetőre is, amelyet 2019-ben a tetőszigetelés részeként dunai kaviccsal borítottak. Azok között tűnt fel a bejárás során Fillér Gergőnek, a polgármesteri hivatal műszaki osztálya főmérnökének a különleges tárgy. Magával vitte, majd egy internetes képkeresés után hívta dr. Fazekas Ferenc múzeumigazgatót.

A fibula a kavicsok között várta megtalálóját
A folyami kavicsok között pihent a fibula
Forrás: TelePaks

A folyóvízi erózió ellenére maradt épen a fibula

Beigazolódott, hogy egy szinte teljesen épen maradt, római kori, úgynevezett hagymafejes fibulát, vagyis ruhakapcsoló tűt talált. Ezt a típusú fibulát tisztségviselők és katonák használták ruházatukhoz, köpenyük összefogására a jobb vállon. Dr. Fazekas Ferenc elmondta, hogy a fibula a Krisztus utáni negyedik századból származik. 

Nagyon ritka, hogy egy ilyen tárgy ennyire jó állapotban kerüljön elő, ráadásul a folyóvízi erózió ellenére is tisztán kivehető a finom, aprólékos díszítés a felületén.

A tervek szerint készítenek róla egy másolatot a Csengey Dénes Kulturális Központnak, hogy az ott dolgozók mindennap emlékezhessenek erre a nem mindennapi leletre és történetére. A nagyközönség az új Paks nagymonográfia programhoz kapcsolódóan készülő Új szerzemények munkacímű időszakos kiállításon láthatja majd a különleges tárgyat.

 

 

