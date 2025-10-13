Végünk, ha átterjed!

Úgy tűnik, hogy bolygónk a korábbiakhoz képest is kezd komolyabb és komorabb hangulatba kerülni. A NASA műholdjai szerint ugyanis erősödik a Föld sötétedés. Nem átvitt értelemben, hanem szó szerint. Azaz, egyre kevesebb napfényt verünk vissza az űrbe.

A Föld sötétedés egész bolygónkat átfogja, de északon jobban érzékelhető

Forrás: Origo.hu

Föld sötétedés okoz láncreakciót

Mintha a Föld úgy döntött volna, hogy köszönöm, elég volt a ragyogásból. Ez az úgynevezett albedó csökkenés felborítja az energia-egyensúlyunkat, előbb-utóbb visszafordíthatatlanul. Magyarul: több napsugarat nyelünk el, mint amit illene, és ez vajon minek nem tesz jót? Természetesen az éghajlatnak és azon keresztül mindent károsít.

A délihez képest az északi félteke sötétedik gyorsabban és ez nem is meglepő. Hiszen itt lakunk mi, a fejlett Észak magas civilizációjának tagjai, s mint ilyenek, nagy lendülettel aszfaltozzuk, beépítjük, elégetjük és elhasználjuk mindazt, ami valaha fényt tükrözött. A felhők fogyatkoznak, a jég olvad, az óceánok elnyelik a fényt. Mi meg elnyeljük a hírt, vállat vonunk, és görgetünk tovább.

És ha már sötétség: mintha nem lenne elég az, ami egyes gondolkodók, filozófusok, történészek, irodalmárok szerint az emberi fejekben sűrűsödik nap mint nap. Most már bolygónk is rákapcsol. A Föld a saját tükrébe néz, és egyre kevésbé látja viszont önmagát. Ez a jelenség a maga folyamatában elég riasztó. A sötétség ugyanis gyorsan terjed. És amikor nemcsak kívül, hanem belül is teljessé válik, akkor már késő lesz – élettani lehetetlensége okán – észbe kapni.