Így ehetünk télen is friss almát – mutatjuk a trükköket

Az alma az egyik legnépszerűbb gyümölcsünk, amely sokoldalúan felhasználható: fogyaszthatjuk frissen, süteményekben vagy akár italok alapanyagaként is. Azonban ha tudatosan és megfelelően tároljuk, nem csupán ősszel, hanem akár egész télen és tavaszig is élvezhetjük saját termésünk természetes frissességét. A friss alma tárolásának sikeressége nagyban múlik a környezet megfelelő megválasztásán és a gyümölcs gondos előkészítésén. A hosszú távú eltarthatóság egyik legfontosabb feltétele a hűvös, párás környezet, amelyet például pince vagy fűtetlen garázs biztosíthat.

Télen is kerülhet friss alma az asztalra.

Fotó: Pavlo Lys / Forrás: Agroinform.hu

A friss alma titka

Van egy fontos szempont, amire érdemes odafigyelni: az almáról tárolás előtt érdemes eltávolítani a csomagolását, ha üzletben vásároltuk. A műanyag zacskó nem ideális erre a célra, mert az alma utóérése során etilén gáz szabadul fel, amely ha nem tud szabadon elillanni, felgyorsítja az érési folyamatot, így hamarabb kezd el romlani a gyümölcs. Rövid időre a legegyszerűbb megoldás az alma tárolására a hűtőszekrény, ahol papír- vagy vászonzacskóba csomagolva jól megőrizhetjük a gyümölcs frissességét. Hosszabb, akár hónapokra szóló tárolás esetén azonban ajánlott minden almát külön újságpapírba tekerni, majd egy rétegben, például ládában vagy tálcán elhelyezni őket. Nagyobb mennyiségű termés esetén érdemes befektetni egy speciális állványba, amelynek rétegei között szabadon áramlik a levegő, így segítve a gyümölcs hosszabb frissességének megőrzését.

Fontos megjegyezni, hogy nem minden almafajta alkalmas hosszú tárolásra egyformán. A korai, édesebb almák csak néhány hétig tarthatók el, míg a savanykásabb, vastag héjú, késői fajták megfelelő körülmények között akár a következő tavaszig is megőrzik minőségüket. Csak a teljesen megérett, ép almákat érdemes tárolni, mert a sérült vagy beteg példányok gyorsan romlást okozhatnak a többi gyümölcs között. Ezért is nélkülözhetetlen a rendszeres ellenőrzés, hogy időben eltávolíthassuk a romlani kezdő darabokat.

Néhány egyszerű, de gondos lépéssel tehát hónapokkal meghosszabbíthatjuk a friss alma élvezetét, és a téli hónapokban is élvezhetjük. Ez a tudatos tárolás nemcsak költséghatékony, de környezetbarát megoldás is, amely segít a háztartások friss és egészséges táplálékellátásában.