Az ősz sztárja: füge minden mennyiségben!

Az október a füge szezonja, amikor ez az édes, egészséges gyümölcs frissen beszerezhető és számos módon felhasználható vagy tartósítható.

Keresztes Klaudia

Október közepén járunk, és bár a nyár már elmúlt, a természet még mindig kínál különleges finomságokat. Az ősz egyik legízletesebb gyümölcse a füge, amely a késői fajtáknál most éri el a csúcspontot, és a piacokon vagy a kertünkben is megtalálhatjuk. Ez a lédús, édes gyümölcs nemcsak mennyei ízével hódít, hanem számos egészségügyi előnnyel is bír.

A füge lekvárként elkészítve is mennyei csemege.
A füge lekvárként elkészítve is mennyei csemege
Forrás:  Shutterstock

Friss vagy szárított? Így lesz a füge az ősz legjobb csemegéje!

A füge magas rosttartalma segíti az emésztést, ráadásul gazdag antioxidánsokban és vitaminokban – különösen A-, B- és K-vitaminban –, valamint fontos ásványi anyagokban, mint a kalcium, vas és kálium. Éppen ezért érdemes a szezonban minél többet fogyasztani belőle.

Mivel a friss füge érzékeny és gyorsan megromlik, fontos tudni, hogyan tároljuk, hogy minél tovább élvezhessük különleges ízét. Ha nem szeretnénk azonnal elfogyasztani, több tartósítási módszer közül választhatunk. Az egyik legnépszerűbb megoldás a szárítás, amely történhet természetes úton, napon vagy szárítógépben. Így koncentrált, édes csemegét kapunk, amely hosszú ideig eltartható és remekül használható reggelikhez vagy desszertekhez.

Ha inkább a friss ízt szeretnénk megőrizni, érdemes a fügét lefagyasztani. Ehhez megmossuk, szárazra töröljük, majd egészben vagy feldarabolva légmentesen záródó dobozba vagy tasakba helyezzük. Felolvasztás után kiváló alapanyag akár turmixokhoz vagy joghurtokhoz.

A füge lekvárként vagy befőttként is tartósítható: egy kevés citromlé és cukor hozzáadásával finom, édes-savanykás krémet kapunk, ami kenyérre kenve vagy sütemények ízesítőjeként egyaránt nagyszerű.

 

