Street Kitchen

50 perce

Gasztronómiai portál méltatja a simontornyai büfé amerikai ételeit

Brunner Mónika

A Street Kitchen gasztronómiai portál elismerő cikket közölt a Tolna vármegyei Simontornyán található Bundás Csibe Büféről, amely a simontornyai vár közelében működik, és 2023-as nyitása óta a környék egyik kedvenc étkezési helyévé vált. A büfét a Hersics család vezeti: Tibor és fia, Bence szakácsként, Tibor felesége, Julianna pedig cukrászként dolgozik. A portál méltatja az amerikai rántott csirkéjüket, amerikai hamburgereiket, a -shake-eket és a friss desszerteket. A cikk szerint a család lelkesedése és kreativitása új lendületet adott a helyi gasztronómiának. 

Young,Man,Enjoying,In,Taste,Of,A,Burger,While,Eating
Fotó: Drazen Zigic / Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

 

