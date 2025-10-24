Gasztronómiai portál méltatja a simontornyai büfé amerikai ételeit

A Street Kitchen gasztronómiai portál elismerő cikket közölt a Tolna vármegyei Simontornyán található Bundás Csibe Büféről, amely a simontornyai vár közelében működik, és 2023-as nyitása óta a környék egyik kedvenc étkezési helyévé vált. A büfét a Hersics család vezeti: Tibor és fia, Bence szakácsként, Tibor felesége, Julianna pedig cukrászként dolgozik. A portál méltatja az amerikai rántott csirkéjüket, amerikai hamburgereiket, a -shake-eket és a friss desszerteket. A cikk szerint a család lelkesedése és kreativitása új lendületet adott a helyi gasztronómiának.

Fotó: Drazen Zigic / Forrás: Shutterstock / Illusztráció