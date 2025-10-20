Ez elképesztő: Rekordtrófea Gemencben – kapitális bikát ejtettek el a vadászok

A Gemenc Zrt. idei vadászati idényében számos gemenci bika került terítékre. A szezon kiemelkedő eredményeket hozott: a szeptemberi szarvasbőgés idején 113 gímszarvasbikát ejtettek el a társaság vadászterületein. A vállalat a hatósági előírásoknak megfelelő vadgazdálkodást folytat, amelynek célja az állomány egészséges szerkezetének fenntartása és a természetes élőhelyek megóvása. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a Gemenc Zrt. szakmai munkája ismét meghozta gyümölcsét.

Előjöttek a mélyről a kapitális példányok, a gemenci bika fenséges állat

Forrás: Mediaworks

Az agancsépítési időszak idén kedvező körülmények között zajlott. Tavasszal és nyáron sem aszály, sem szúnyogártalom nem hátráltatta az állatokat, így a gímszarvasok dús legelőkön, megfelelő táplálékhoz jutva fejlődhettek. Ennek köszönhetően a bikák trófeái az átlagosnál jóval nagyobb tömegűek és esztétikusabbak lettek. A szarvasbőgés a megszokottnál korábban, már augusztus végén elkezdődött, így szeptember első napjai is bővelkedtek látványos vadászati eseményekben.

A legnagyobb gemenci bika

A legnagyobb trófeák között nyolc példány 10–11 kilogrammos, kettő szarvas 11–12 kilogrammos agancsot viselt, míg az év legnagyobb bikája 13,75 kilogrammos trófeát hordott. Ezt a rendkívüli gímet Karapancsán ejtették el szeptember 8-án, László Gábor fővadász kíséretében. A szakértői becslés szerint a bika 12 éves volt, trófeája pedig 240,72 CIC pontot ért el a Baranya vármegyei trófeabírálaton. Az országos bírálati eredmény még folyamatban van, de minden jel szerint az év egyik legkiemelkedőbb trófeájáról van szó.

A Gemenc Zrt. számára a vadászat nem csupán trófeagyűjtés, hanem a természet védelmének és az élővilág fenntartásának fontos eszköze. A gondosan megtervezett állománygazdálkodás biztosítja, hogy a gemenci erdőkben továbbra is egészséges és erős gímszarvasok éljenek – hogy jövő ősszel ismét előbújhassanak a sűrűből a bikák.