október 20., hétfő

Vendel névnap

10°
+13
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előbújtak a gemenci bikák

34 perce

Ez elképesztő: Rekordtrófea Gemencben – kapitális bikát ejtettek el a vadászok

Címkék#gímszarvasbika#bika#trófea#agancs

Sikeres évet zárt a Gemenc Zrt. a gímszarvasbikák idei vadászati szezonjában: 113 gemenci bika került terítékre, köztük több kapitális példány is. Az ideális természeti feltételeknek és a szakszerű vadgazdálkodásnak köszönhetően a trófeák fajsúlya kiemelkedő volt, a legnagyobb agancs 13,75 kilogrammot nyomott.

Kutny Gábor

A Gemenc Zrt. idei vadászati idényében számos gemenci bika került terítékre. A szezon kiemelkedő eredményeket hozott: a szeptemberi szarvasbőgés idején 113 gímszarvasbikát ejtettek el a társaság vadászterületein. A vállalat a hatósági előírásoknak megfelelő vadgazdálkodást folytat, amelynek célja az állomány egészséges szerkezetének fenntartása és a természetes élőhelyek megóvása. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a Gemenc Zrt. szakmai munkája ismét meghozta gyümölcsét.

gemenci bika
Előjöttek a mélyről a kapitális példányok, a gemenci bika fenséges állat
Forrás: Mediaworks

Az agancsépítési időszak idén kedvező körülmények között zajlott. Tavasszal és nyáron sem aszály, sem szúnyogártalom nem hátráltatta az állatokat, így a gímszarvasok dús legelőkön, megfelelő táplálékhoz jutva fejlődhettek. Ennek köszönhetően a bikák trófeái az átlagosnál jóval nagyobb tömegűek és esztétikusabbak lettek. A szarvasbőgés a megszokottnál korábban, már augusztus végén elkezdődött, így szeptember első napjai is bővelkedtek látványos vadászati eseményekben.

A legnagyobb gemenci bika

A legnagyobb trófeák között nyolc példány 10–11 kilogrammos, kettő szarvas 11–12 kilogrammos agancsot viselt, míg az év legnagyobb bikája 13,75 kilogrammos trófeát hordott. Ezt a rendkívüli gímet Karapancsán ejtették el szeptember 8-án, László Gábor fővadász kíséretében. A szakértői becslés szerint a bika 12 éves volt, trófeája pedig 240,72 CIC pontot ért el a Baranya vármegyei trófeabírálaton. Az országos bírálati eredmény még folyamatban van, de minden jel szerint az év egyik legkiemelkedőbb trófeájáról van szó.

A Gemenc Zrt. számára a vadászat nem csupán trófeagyűjtés, hanem a természet védelmének és az élővilág fenntartásának fontos eszköze. A gondosan megtervezett állománygazdálkodás biztosítja, hogy a gemenci erdőkben továbbra is egészséges és erős gímszarvasok éljenek – hogy jövő ősszel ismét előbújhassanak a sűrűből a bikák.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu