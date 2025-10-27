október 27., hétfő

Álljunk fel egy szóra!

1 órája

Minden harmadik fiatal hátfájós – így leszünk a modern kor púposai a telefonozástól!

Címkék#szakember#gerincbántalom#probléma#életmód

Október a gerinc hónapja – ilyenkor a szakemberek igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy a mozgásszervi problémák nemcsak az idősebb generáció, hanem a fiatal, aktív korosztály életminőségét is egyre inkább befolyásolják. Az utóbbi évtizedben a gerincbántalmak aránya drámaian nőtt, ami szoros összefüggésben áll a digitális eszközök térhódításával és a mozgásszegény életmóddal.

Kutny Gábor

Egy 2024-es nemzetközi kutatás szerint a 18–35 éves korosztály 70 százaléka napi több mint 7 órát tölt képernyő előtt, és minden harmadik fiatal panaszkodik gerincbántalmakra, tartós nyaki- vagy hátfájdalomra. Az irodai munkát végző felnőttek körében pedig a krónikus derékfájdalom a leggyakoribb munkaképesség-csökkentő panasz. A gerincünk természetes görbületei együttesen biztosítják a test statikai egyensúlyát. Ha azonban tartósan előrehajtott fejjel és görnyedt háttal ülünk, a teljes gericszakasz kóros terhelés alá kerül. A nyak előredöntése már 15 fokos szögnél is megduplázza a nyaki izmokra ható erőhatást, 60 foknál pedig akár 25-35 kilogrammnyi pluszterhet ró a csigolyákra, az izmainkra és a szalagrendszerre.

Gerincbántalmak a helytelen számítógép használattól
Gerincbántalmak – a számítógép tönkreteheti az  egészségünket
Forrás: Beküldött  kép

A gerincbántalmak és a modern életmód konfliktusa

Az okostelefonok, laptopok és tabletek használata közben ez a testhelyzet szinte állandósul. 

A nyakizmok, a trapézizom és a lapockazáró izmok fokozatosan túlfeszülnek, míg a mellizomzat megrövidül. Ennek következménye az úgynevezett „digitális tartáshiba” – előreesett fej, görnyedt váll, fokozott háti görbület 

– mondja a Bátaszéken élő Bóta Gyula vezető gyógytornász A mozgáshiány, a tartós ülés és a helytelen testtartás hosszú távon a gerinc degeneratív elváltozásaihoz vezethetnek. A porckorongsérv  a csigolyák közötti porckorongok előboltosulása vagy kiszakadása  amely ideggyöki nyomást okozhat. Olyan tünetek jelentkezhetnek mint  a derékfájdalom, a lábba sugárzó zsibbadás, izomgyengeség, súlyosabb esetben pedig mozgáskorlátozottság. 

Ne kell mindjárt kés alá feküdni

Fontos azonban hangsúlyozni – mondja Bóta Gyula, hogy az esetek 80–90 százaléka műtét nélkül, konzervatív terápiával is sikeresen kezelhető.

A konzervatív kezelések – a mozgásterápia mint gyógymód, a személyre szabott gyógytorna, amely a mély stabilizáló izmok aktiválásával csökkenti a csigolyák közti nyomást – javítja a testtartást és helyreállítja a mozgásmintákat. 

– mondja a szakember. Emellett fontos szerepet kap a manuálterápia, a triggerpont-kezelés, a masszázs és a funkcionális tréning is.

Fontos a helyes testtartás 

Nagyon fontos a helyes testhasználat megtanítása: hogyan üljünk monitor előtt, hogyan emeljünk súlyt, miként tartsuk a telefont, hogy ne terheljük túl a nyakat. Néhány  javaslat annak érdekében , hogy ne alakuljon ki betegség, vagy gyógyuljon a gerinc:

  • Kijelzőt vagy a monitort mindig a szem vonalában tartsuk.
  • Vásároljunk állítható magasságú széket, a háttámasz és a megfelelő lábtámasz segíti a gerinc tehermentesítését.
  • Tergyük rendszeressé a „digitális szünetet”, azaz  óránként 5–10 perc mozgást, vállkörzést, nyújtást iktassunk be.
  • Legalább heti 2–3 alkalommal végezzünk gyógytornát, tegyünk intenzív sétát vagy ússzunk és végezzünk  gerinctréninget.
  • Telefonhasználat közben ne lefelé nézzünk, hanem a készüléket emeljük a fej szintjére.

A jövő kihívása – mozgás a technológiai világban

A digitalizációval együtt járó ülő életmód új kihívásokat teremt a szakemberek számára. 

A gyógytornászok és mozgásterapeuták szerepe ma már nem csupán a rehabilitáció, hanem a digitális életmódhoz igazított mozgásnevelés is

 – mondja Bóta Gyula. – Ha sikerülne  tudatosítani, hogy a gerincünk egészsége a mindennapi döntéseink következménye – legyen szó a képernyő előtti testtartásról vagy a napi mozgás mennyiségéről –, akkor a jövő generációi is megtarthatják a testük természetes egyensúlyát. Ahogy egy régi szakmai mondás tartja: A mozgás nemcsak a testet, hanem a tartást is formálja, testileg és mentálisan egyaránt – tette hozzá a gyógytornász. 

 

