Minden harmadik fiatal hátfájós – így leszünk a modern kor púposai a telefonozástól!

Egy 2024-es nemzetközi kutatás szerint a 18–35 éves korosztály 70 százaléka napi több mint 7 órát tölt képernyő előtt, és minden harmadik fiatal panaszkodik gerincbántalmakra, tartós nyaki- vagy hátfájdalomra. Az irodai munkát végző felnőttek körében pedig a krónikus derékfájdalom a leggyakoribb munkaképesség-csökkentő panasz. A gerincünk természetes görbületei együttesen biztosítják a test statikai egyensúlyát. Ha azonban tartósan előrehajtott fejjel és görnyedt háttal ülünk, a teljes gericszakasz kóros terhelés alá kerül. A nyak előredöntése már 15 fokos szögnél is megduplázza a nyaki izmokra ható erőhatást, 60 foknál pedig akár 25-35 kilogrammnyi pluszterhet ró a csigolyákra, az izmainkra és a szalagrendszerre.

Gerincbántalmak – a számítógép tönkreteheti az egészségünket

A gerincbántalmak és a modern életmód konfliktusa

Az okostelefonok, laptopok és tabletek használata közben ez a testhelyzet szinte állandósul.

A nyakizmok, a trapézizom és a lapockazáró izmok fokozatosan túlfeszülnek, míg a mellizomzat megrövidül. Ennek következménye az úgynevezett „digitális tartáshiba” – előreesett fej, görnyedt váll, fokozott háti görbület

– mondja a Bátaszéken élő Bóta Gyula vezető gyógytornász A mozgáshiány, a tartós ülés és a helytelen testtartás hosszú távon a gerinc degeneratív elváltozásaihoz vezethetnek. A porckorongsérv a csigolyák közötti porckorongok előboltosulása vagy kiszakadása amely ideggyöki nyomást okozhat. Olyan tünetek jelentkezhetnek mint a derékfájdalom, a lábba sugárzó zsibbadás, izomgyengeség, súlyosabb esetben pedig mozgáskorlátozottság.