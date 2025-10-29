Ez az őszi finomság még a fogyásban is segít (videóval)

A gesztenye nem csupán őszi dekoráció vagy édesség alapja, hanem igazi szuperélelmiszer, amely támogathatja a fogyást és az általános egészséget. Alacsony zsírtartalma mellett rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, így lassan felszívódó energiát ad, és hosszan tartó teltségérzetet biztosít.

A sült gesztenye önmagában is igazi csemege

Fotó: Shutterstock

Miért egészséges a gesztenye?

A gesztenye gazdag C-vitaminban, amely erősíti az immunrendszert, valamint magnéziumot, káliumot és vasat tartalmaz, amelyek az idegrendszer és az izomműködés számára nélkülözhetetlenek. Természetes összetétele miatt nem emeli hirtelen a vércukorszintet, így ideális választás a kiegyensúlyozott étrendhez. Egy szekszárdi anyuka így mesélt kérdésünkre:

Nagyon szeretem a sült gesztenyét, Tengelicen egy kedves barátunknál áll is egy szelídgesztenye fa a telken. Egyik évben boldogan szedtem tele két papírtáskát a piszkosul szúrós gumóval, és már előre örültem, hogy most egész télen sült gesztenyét fogunk enni. Azzal a munkával viszont nem számoltam, ami a gumóhántással jár együtt. Kegyetlen munka volt, bátran mondhatom, nem érte meg. Azóta sem próbálkoztam, inkább a már megtisztított verziót megveszem a boltban. Kevesebbet, mert elég drága csemege

– mesélte Éva.

Gesztenye a fogyás szolgálatában

A gesztenye fogyasztása több szempontból is segítheti a testsúlycsökkentést:

Teltségérzet növelése: A magas rosttartalom miatt a gesztenye hosszabb ideig eltelít, így csökkentheti a nassolás iránti vágyat.

Energia stabilizálása: Lassú felszívódású szénhidrátjai kiegyensúlyozott energiát adnak, elkerülve a hirtelen éhségrohamokat.

Alacsony zsírtartalom: Más, kalóriadús magvakhoz képest a gesztenye sokkal kevésbé terheli a kalóriabevitelt.

Egy maréknyi sült vagy főtt gesztenye akár 200 kalória körül van, így könnyen beilleszthető egy egészségtudatos étrendbe.

Hogyan érdemes fogyasztani?

A legegyszerűbb módja a gesztenye élvezetének a sütve vagy főzve fogyasztás. Emellett gesztenyelisztből készített sütemények, palacsinták vagy krémek is egészséges alternatívát nyújtanak a hagyományos, cukros édességekkel szemben. Naponta egy-két maréknyi gesztenye bőven elegendő az egészséges hatás eléréséhez.