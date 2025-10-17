14 perce
„Biztos kudarcra vagy ítélve” – így figyelmeztet a tapasztalt gombász Tolnában
Tolna vármegyében a gombászoknak idén kevés okuk van az örömre. Bár az októberi időjárás most ideális lenne egy őszi kirándulásra, a gombagyűjtés esélytelen. A tartós szárazság és a csapadékhiány miatt a termőterületek szinte teljesen üresek. Annak, aki saját gyűjtésű gombából szeretné megfőzni a gombapaprikást, más megyékbe kell indulnia.
Az elmúlt hónapokban közel 250 milliméter eső hiányzott, ami elengedhetetlen lenne a gombák megjelenéséhez. Gyakorlatilag teljesen felesleges elindulni Tolna vármegyében gombászni, biztos kudarcra vagyunk ítélve – mondta Kollár Zsolt, Gyönk lelkésze és tapasztalt gombász. A szakember szerint a legközelebbi, még viszonylag termékeny vidék Barcs környéke, illetve aki hosszabb túrára vállalkozik, annak az Őrség szinte biztos sikert kínál.
A kevesebb néha több
A gombagyűjtésnél nemcsak a mennyiség, hanem a biztonság is kulcsfontosságú. Ha akár egyetlen mérgező példány kerül a kosárba, az egész zsákmányt ki kell dobni. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy minden bizonytalan eredetű gombát kötelező gomba szakellenőrhöz vinni, még akkor is, ha „ismerősnek tűnik”. Nem érdemes kockáztatni. Egyetlen tévedés is kórházba juttathat, vagy még rosszabb következményekkel járhat” – figyelmeztet Kollár Zsolt. Sok faj ugyan nem mérgező, de keserű vagy ehetetlen, így mielőtt reménykednénk egy kiadós ebédben, jobb ellenőriztetni a zsákmányt.
Tudatos gombászás – a természet érdekében
A jogszabályok szerint személyenként és alkalmanként legfeljebb két kilogramm gomba gyűjthető – ez országosan érvényes korlátozás. Fontos, hogy csak annyit szedjünk, amennyit valóban fel is használunk. A felesleges gyűjtés nemcsak pazarlás, hanem a természet egyensúlyát is felboríthatja. A szervezett gombatúrákhoz külön engedély is szükséges, mivel a tömeges jelenlét nagyobb terhelést jelent az élővilágra.
Tolna erdeiben kincset érő gombákra bukkanhatunk – de vigyázat, egy apró tévedés is tragédiát okozhat!
A gombagyűjtés sokba kerülhet
A szabályok megszegése akár több tízezer forintos bírsággal is járhat, sőt, a természetvédelmi hatóságok idén fokozott ellenőrzéseket tartanak azokon a területeken, ahol nagy a gombafajok sokszínűsége. Különösen fontos tudni, hogy nemzeti parkokban és természetvédelmi övezetekben a gomba gyűjtése teljesen tilos. Aki mégis itt próbál szerencsét, akár 65 ezer forintos bírságra is számíthat, sőt védett fajok szedése esetén feljelentés is történhet. A szakértők egyetértenek abban, hogy a gombászás öröme nem a mennyiségről, hanem a természetközeli élményről szól.
Ha felelősen, tudatosan és a szabályokat betartva járunk el, akkor az őszi erdők kincsei jövőre is várnak majd ránk – talán egy bőségesebb szezonban.
