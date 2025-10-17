„Biztos kudarcra vagy ítélve” – így figyelmeztet a tapasztalt gombász Tolnában

Az elmúlt hónapokban közel 250 milliméter eső hiányzott, ami elengedhetetlen lenne a gombák megjelenéséhez. Gyakorlatilag teljesen felesleges elindulni Tolna vármegyében gombászni, biztos kudarcra vagyunk ítélve – mondta Kollár Zsolt, Gyönk lelkésze és tapasztalt gombász. A szakember szerint a legközelebbi, még viszonylag termékeny vidék Barcs környéke, illetve aki hosszabb túrára vállalkozik, annak az Őrség szinte biztos sikert kínál.

Gombagyűjtés – nem mindegy mit szedünk le, ráadásul komoly bírságot is kockáztatunk

Fotó: Mediaworks

A kevesebb néha több

A gombagyűjtésnél nemcsak a mennyiség, hanem a biztonság is kulcsfontosságú. Ha akár egyetlen mérgező példány kerül a kosárba, az egész zsákmányt ki kell dobni. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy minden bizonytalan eredetű gombát kötelező gomba szakellenőrhöz vinni, még akkor is, ha „ismerősnek tűnik”. Nem érdemes kockáztatni. Egyetlen tévedés is kórházba juttathat, vagy még rosszabb következményekkel járhat” – figyelmeztet Kollár Zsolt. Sok faj ugyan nem mérgező, de keserű vagy ehetetlen, így mielőtt reménykednénk egy kiadós ebédben, jobb ellenőriztetni a zsákmányt.

Tudatos gombászás – a természet érdekében

A jogszabályok szerint személyenként és alkalmanként legfeljebb két kilogramm gomba gyűjthető – ez országosan érvényes korlátozás. Fontos, hogy csak annyit szedjünk, amennyit valóban fel is használunk. A felesleges gyűjtés nemcsak pazarlás, hanem a természet egyensúlyát is felboríthatja. A szervezett gombatúrákhoz külön engedély is szükséges, mivel a tömeges jelenlét nagyobb terhelést jelent az élővilágra.